Louis Vuitton Cup, Umberto Molineris: “Bisogna avere pazienza durante le pause e non perdere la concentrazione”

Luna Rossa prosegue il suo ottimo percorso nelle acque di Barcellona e conquista altri due punti importanti nella terza giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo dei Challenger per la 37ma America’s Cup. Il team italiano ha sconfitto i temibili statunitensi di American Magic e a seguire Ineos Britannia, confermandosi a punteggio pieno in testa al round robin con tre vittorie consecutive.

“Chi viene dalle Classi Olimpiche sa che bisogna avere molta pazienza in questo sport. È importante non perdere la concentrazione durante le pause; devi sapere quando premere il pulsante off per riposarti e quando riaccenderlo ed essere pronto e lucido per ricominciare a regatare“, ha dichiarato a fine day-3 il trimmer Umberto Molineris al sito ufficiale di Luna Rossa Prada Pirelli.

“L’attesa è stancante, soprattutto quando c’è caldo e bisogna fare pause lunghe tra due regate, ma ci siamo abituati. Dal punto di vista fisico, noi cyclor dobbiamo sempre essere in grado di dare il massimo. Per questo, oltre al riscaldamento che facciamo di routine prima di salire a bordo, ne facciamo un altro in caso di pausa, prima di iniziare la regata successiva“, le parole del cyclor Enrico Voltolini.