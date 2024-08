Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-American Magic cancellata: c’è la data per il recupero

Non si è disputata la regata tra Luna Rossa e American Magic, valida per la Louis Vuitton Cup nelle acque di Barcellona. L’attesissimo confronto tra i due equipaggi più quotati nel torneo degli sfidanti non è potuto andare in scena a causa delle avverse condizioni meteo: il vento era troppo leggero (attorno ai 6-7 nodi), ma soprattutto instabile e non c’erano le condizioni necessarie per salire sui foil, la vera prerogativa delle barche che animano questa competizione che designa chi fronteggerà Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

In precedenza gli statunitensi avevano avuto la meglio su Alinghi tagliando il traguardo in modalità dislocante, al termine di una regata durata più di trenta minuti e caratterizzata da un vento troppo leggero che per larghi tratti ha impedito di prendere il volo. Team Prada Pirelli avrebbe invece dovuto disputare il primo confronto di giornata, ma non ne ha avuto la possibilità dopo che ieri aveva incamerato il primo punto regolando i francesi di Orient Express.

Il confronto tra Luna Rossa e American Magic verrà recuperato lunedì 2 settembre, data già da tempo designata per poter disputare regate originariamente cancellate. Il sodalizio italiano tornerà in acqua domani (sabato 31 agosto) per fronteggiare INEOS Britannia: scontro diretto con Ben Ainslie e compagni per cercare di incamerare un punto di fondamentale importanza per la classifica generale del round robin, con l’intento di mettere le cose in chiaro contro i britannici.