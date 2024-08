Louis Vuitton Cup, doppio impegno per Luna Rossa contro American Magic e Britannia. Incognita vento leggero

Quest’oggi si terrà la terza giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra i Challenger per la 37ma America’s Cup. Prosegue dunque la fase a gironi con un day-3 in cui sono previsti addirittura 6 match race, dovendo recuperare i due testa a testa di ieri rimandati a causa del vento troppo leggero. Purtroppo anche oggi le condizioni meteo dovrebbero essere al limite (5-10 nodi il range), ma c’è la speranza di portare comunque a termine tutto il programma.

Doppio impegno per Luna Rossa, che proverà ad aggiungere altri due punti alla sua classifica per confermarsi a punteggio pieno e prendersi la leadership solitaria provvisoria del round robin. Il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli si appresta ad affrontare gli statunitensi di American Magic (recupero del match di ieri) ed i britannici di Ineos Britannia.

Due sfide fondamentali per il team Luna Rossa Prada Pirelli nella lotta per il primato nella generale, che garantirebbe la possibilità di scegliere l’avversario da incrociare in semifinale. A Barcellona si fronteggeranno quest’oggi anche gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing ed il team Ineos Britannia, oltre ai francesi di Orient Express con American Magic.

Curiosità inoltre per la situazione di Emirates Team New Zealand, che dovrebbe aver già riparato lo scafo dopo l’incidente di due giorni fa durante le operazioni di alaggio e sembrerebbe in grado di testare Taihoro in gara già oggi nei match race di allenamento (perché non assegnano punti in classifica per la Louis Vuitton Cup) contro Francia e Svizzera.