Louis Vuitton Cup 2024, Arnaud Psarofaghis: “Alinghi può vincere qualsiasi regata”

Arnaud Psarofaghis, timoniere e skipper del team svizzero Alinghi Red Bull Racing, ha parlato a Barcellona, in Spagna, nel corso della conferenza stampa organizzata alla vigilia della Louis Vuitton Cup 2024 di vela: gli elvetici, non apparsi brillantissimi nelle regate preliminari, sono fiduciosi per l’inizio della competizione.

Gli obiettivi della squadra elvetica: “Penso che dobbiamo solo superare il taglio e l’obiettivo per noi è vincere quante più regate possibili per passare alla fase successiva. Principalmente, in ogni regata vogliamo assicurarci di fare un passo avanti, per progredire ed evitare gli errori commessi la scorsa settimana“.

Gli svizzeri sono ottimisti: “Avevamo un buon piano di gioco, ma alcuni errori ci hanno messo in difficoltà. Questa settimana scenderemo nel campo di regata consci del modo in cui sappiamo condurre la barca e spingeremo davvero forte e, se riusciremo a partire bene, potremo vincere qualsiasi regata“.