Lotta, i risultati delle finali della terza giornata alle Olimpiadi: festeggiano Giappone, Iran e USA

Si è appena conclusa al Grand Palais Éphémère la terza giornata della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’assegnazione di altri tre titoli nelle seguenti categorie: 50 kg femminile, 77 kg e 97 kg greco-romana. Day-3 senza italiani impegnati, mentre domani ci sarà il debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi per la giovane promessa Aurora Russo nella 57 kg.

Dopo la clamorosa esclusione dalla finalissima dell’indiana Vinesh Vinesh (squalificata stamattina perché in sovrappeso di 100 grammi rispetto al limite consentito), è arrivato il successo dell’americana Sarah Hildebrandt per 3-0 nei -50 kg sulla cubana Yusneylys Guzman (ripescata dopo il ko in semifinale contro Vinesh). Bronzo agrodolce per la fenomenale giapponese Yui Susaki, imbattuta fino a ieri in campo internazionale e costretta a condividere il terzo gradino del podio con la cinese Feng Ziqi.

Spostandoci alla greco-romana, il Giappone può far festa nei 77 kg per la vittoria in finale di Nao Kusaka per 5-2 sul kazako Demeu Zhadrayev. Terzo posto per l’armeno Malkhas Amoyan ed il kirghiso Akzhol Makhmudov. Medaglia d’oro all’Iran nei 97 kg con l’affermazione di Mohammad Saravi per 4-1 nell’ultimo atto sull’armeno Artur Aleksanyan. Bronzo al cubano Gabriel Rosillo e al kirghiso Uzur Dzhuzupbekov.