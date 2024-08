LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: c’è Lucrezia Magistris nella finale dei 59 kg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma la finale dei 59 kg donne alla “South Paris Arena 6” dove ci sarà anche Lucrezia Magistris.

Lucrezia Magistris si appresta ad effettuare il debutto olimpico dopo aver ottenuto il pass in extremis e per il rotto della cuffia. La lombarda, argento europeo nel 2022, ha cominciato il periodo di qualificazione con una preoccupante serie di gare fuori classifica per poi uscire dal tunnel a dicembre 2023 in quel di Doha con un record italiano (217 kg) valso a posteriori il ticket per Parigi. Per l’azzurra le medaglie saranno verosimilmente fuori portata, quindi l’obiettivo più realistico potrebbe essere quello di sfondare finalmente il muro dei 220 kg.

Sarà la cinese Shifang Luo la favorita designata per l’oro della specialità, per il resto per il podio si potrebbe aprire una bagarre. Al via ci saranno poi Lawal (Nigeria), Kuo (Taipei), Ando (Filippine), Venegas Valera (Venezuela), Sasser (Isole Marshall), Charron (Canada), Gomez Valdivia (Messico), Konotop (Ucraina), Tchakounte (Francia), e Alvarez (Colombia).

