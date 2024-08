LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: si parte con la routine tecnica a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inizia l’ultima settimana di gare della XXXIII edizione dei Giochi, nella quale le atlete specialiste della danza in acqua saranno impegnate all’Acquatics Centre di Parigi. Si parte quest’oggi con la routine tecnica valevole per la gara a squadre.

La gara a squadre, da quest’edizione, prevede una grossa novità. Infatti, rispetto alle due canoniche routine – tecnica e libera – verrà aggiunta anche una prova acrobatica che incrementerà gli impegni per le sincronette. Inoltre, la World Acquatics aveva avallato la possibilità di far gareggiare anche gli uomini, fatto che avrebbe avuto un impatto significativo a livello sociale. Nessuna delle dieci nazioni in gara, però, ha deciso di convocare elementi di sesso maschile.

L’Italia sarà al via della gara per andare alla caccia del miglior piazzamento possibile. Quasi impossibile che la formazione azzurra possa lottare per il podio, ma la top-5 può essere raggiunta. L’obiettivo quindi è quello di replicare il risultato colto a Tokyo tre anni fa. Le componenti del team italiano sono Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino.

