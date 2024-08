LIVE Musetti-Auger Aliassime, Olimpiadi tennis in DIRETTA: battere il canadese e mettersi al collo la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match spareggio per la medaglia di bronzo olimpica tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime.

Si gioca l’ultima partita in queste formidabili Olimpiadi l’azzurro, con la possibilità di riportare un italiano sul podio olimpico dopo Paolo Cane, che fini 3° nel 1984 quando il tennis fu re-inserito nel programma olimpico. Di fronte, la sorpresa del torneo insieme al toscano. Se per certi versi, e viste le ultime uscite potevamo aspettarci Musetti, di certo non c’erano gli indizi per una medaglia canadese.

Auger Aliassime viene da un anno molto travagliato tra infortuni e tante sconfitte. In questo torneo ha ritrovato le grazie del passato, sconfiggendo Ruud ai quarti di finale dopo aver battuto Medvedev al terzo turno e in precedenza anche Giron e Marterer. Il 6-1, 6-1 preso da Carlos Alcaraz lo spedisce dritto a giocarsi la medaglia di bronzo contro Lorenzo Musetti, che altresì poteva aspettarsi un simile epilogo.

Sarà una partita molto tesa, per certo il canadese tende a concedere molto sotto pressione, ma questa settimana è sembrato ritrovare la condizione mentale che lo portò alle ATP Finals nel 2022. Sono 5 i precedenti, di cui 3 sulla terra battuta. In generale conduce Auger Aliassime, ma Musetti ha vinto due incontri sul rosso su 3.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match spareggio per la medaglia di bronzo olimpica tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Si parte come 4° match sul court Philippe Chatrier, prima tre finali di doppio, di cui vi aggiorneremo circa lo svolgimento!