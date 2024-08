LIVE Canoa velocità, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: Casadei/Tacchini debuttano nella C2 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gara della canoa velocità alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si apre il programma di gara sulle acque di Vaires-sur-Merne per ciò che concerne le competizioni della canoa sprint. Quest’oggi vedremo in azione ben sei classi, per le quali sono previste le batterie e i quarti di finale per stabilire chi avanzerà alle semifinali di giovedì.

Come detto, saranno sei le competizioni a cui assisteremo nella giornata odierna. Si parte con il K4 500, dove saranno impegnati prima gli uomini e poi le donne. Stesso ordine sia per il C2 500 e per il K2 500. A differenza del canottaggio, nella canoa sprint non ci sono ripescaggi, sostituiti dai quarti di finale a cui non prenderanno parte i migliori due classificati di ogni heat.

L’Italia schiera nella giornata odierna una sola imbarcazione. Saranno al via nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Coppia ben assortita quella azzurra: all’esperienza del verbanese si contrappone la freschezza dell’eporediesi. Il duo italiano è forse l’unica carta da medaglia per la spedizione del Bel Paese nella canoa slalom: il compito non è facile, ma i presupposti per ottenere un risultato di rilievo ci sono tutti.

