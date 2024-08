LIVE Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: inizia il torneo a cinque cerchi di Zurloni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dell’arrampicata sportiva ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo la giornata di ieri dedicata allo speed donne è il momento del debutto degli uomini.

Si partirà alle 13.00 con l’assegnazione delle teste di serie. I 14 atleti si affronteranno in una prima prova per determinare le teste di serie e le batterie ad eliminazione che inizieranno alle 13.35. L’obiettivo principale è qualificarsi per i quarti di finale che si disputeranno l’8 agosto, giorno anche delle semifinali e finali.

L’Italia sogna in grande con Matteo Zurloni, campione del mondo in carica. Il principale favorito per la medaglia d’oro è l’indonesiano Leonardo Veddriq, che ha dominato la Coppa del Mondo steccando l’appuntamento con il Mondiale. Attenzione anche all’altro indonesiano Kiromal Katibin e al cinese Long Jimbao, secondo nell’ultima rassegna iridata. Proverà a stupire il giovane francese Bassa Mawem che cerca si scendere per la prima volta sotto i 5″ in gara.

