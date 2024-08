Judo, Zelym Kotsoiev conquista l’oro nei -100 kg alle Olimpiadi, Gennaro Pirelli eliminato negli ottavi

Una nuova giornata è terminata sui tatami della Champ-De Mars Arena di Parigi, la casa del judo a queste Olimpiadi 2024. Detto dell’oro strepitoso di Alice Bellandi nei -78 kg femminile, è giusto raccontare anche quanto accaduto nell’altra categoria di scena quest’oggi, ovvero i -100 kg maschili.

Il titolo olimpico è stato ottenuto dall’azero Zelym Kotsoiev, uscito vittorioso dalla Finale contro il georgiano Ilia Sulamanidze. Una sfida molto equilibrata che si è risolta in favore di Kotsoiev. L’azero e il georgiano hanno dato tutto quello che avevano sul tatami, al punto da trovarsi con due shido entrambi sul groppone.

Abilissimo Kotsoiev a conquistare il titolo grazie a un Utsuri-goshi (waza-ari) a chiudere la contesa. Nelle sfide per il bronzo, ci sono state le affermazioni dell’israeliano Peter Paltchik contro lo svizzero Daniel Eich e dell’uzbeko Muzaffarbek Turboyev opposto allo spagnolo Nikoloz Sheradishvili.

Si è fermata agli ottavi di finale l’avventura dell’altro azzurro protagonista quest’oggi, ovvero Gennaro Pirelli. Il 23enne napoletano non è stato in grado di superare il difficile ostacolo rappresentato dal citato Sulamanidze, avendo comunque il merito di portarsi a casa un successo all’esordio ai Giochi contro il croato Zlatko Kumric per somma di sanzioni (tre shido per passività)