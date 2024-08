Judo, il palmares di Alice Bellandi: sfatato finalmente il tabù della medaglia d’oro in un grande evento

Alice Bellandi è la nuova Campionessa Olimpica di judo nella categoria -78 kg. La numero 1 del ranking mondiale ha coronato il suo sogno in occasione dei Giochi di Parigi 2024, riscattando la grande delusione di tre anni fa a Tokyo (in cui sfiorò un’insperata medaglia nei -70 kg) e salendo finalmente sul gradino più alto del podio in un grande evento a livello senior tra Europei, Mondiali e Olimpiadi.

La bresciana vantava già due medaglie iridate e altrettante continentali, senza però essere mai riuscita a fregiarsi del metallo più pregiato. Un tabù legato esclusivamente a queste manifestazioni, mentre nel World Tour si è dimostrata a tratti addirittura una potenziale serial winner con all’attivo ben 4 titoli Slam ed un successo al Masters (l’evento più prestigioso del World Tour). Di seguito il palmares internazionale aggiornato di Alice Bellandi, non prendendo in considerazione le competizioni giovanili.

IL PALMARES DI ALICE BELLANDI

OLIMPIADI

PARIGI 2024: ORO NEI -78 KG

MONDIALI

Abu Dhabi 2024: argento nei -78 kg

Doha 2023: bronzo nei -78 kg

EUROPEI

Montpellier 2023: argento nei -78 kg

Sofia 2022: bronzo nei -78 kg

MASTERS

Gerusalemme 2022: primo posto nei -78 kg

GRAND SLAM

Vittoria ad Abu Dhabi 2023 nei -78 kg

Vittoria a Tel Aviv 2023 nei -78 kg

Vittoria a Baku 2022 nei -78 kg

Vittoria a Budapest 2022 nei -78 kg

2° posto a Parigi 2024 nei -78 kg

2° posto a Baku 2023 nei -78 kg

2° posto a Tbilisi 2023 nei -78 kg

3° posto a Tashkent 2024 nei -78 kg

3° posto a Tel Aviv 2022 nei -78 kg

GRAND PRIX

2° posto ad Almada 2022 nei -78 kg

2° posto a Tel Aviv 2019 nei -70 kg

3° posto a Tbilisi 2019 nei -70 kg