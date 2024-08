Judo, Alice Bellandi supera in scioltezza i primi due turni e vola in semifinale alle Olimpiadi

Alice Bellandi fa valere il suo status di numero 1 del ranking mondiale e si qualifica per le semifinali nella categoria -78 kg di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, confermandosi una delle favorite per le medaglie. Ottimo approccio alla sua seconda partecipazione a cinque cerchi per l’azzurra, che ha superato un delicato match d’esordio vincendo poi abbastanza agevolmente ai quarti e restando in corsa per il gradino più alto del podio.

La bresciana classe 1998, costretta ad affrontare subito la brasiliana tre volte campionessa iridata Mayra Aguiar (una vera mina vagante del sorteggio, da non testa di serie), ci ha messo un po’ a rompere il ghiaccio commettendo un paio di sbavature e ritrovandosi in una situazione rischiosa, con due shido a testa nel corso del Golden Score.

Bellandi a quel punto non ha più concesso nulla all’avversaria, anticipandola sempre nella fase di kumikata con degli ottimi attacchi e vincendo ancor prima della squalifica di Aguiar (la terza sanzione per passività era ormai imminente) grazie ad un waza-ari dopo oltre 2 minuti supplementari. Un successo fondamentale per il percorso odierno della vice-campionessa mondiale in carica, che si è garantita così il passaggio ai quarti con all’orizzonte un tabellone tutto sommato non impossibile.

Nel match successivo la prima testa di serie ha travolto l’insidiosa ucraina Yelyzaveta Lytvynenko, portando una lunga serie di attacchi validi e aggiudicandosi la contesa per la squalifica dell’avversaria, che ha accumulato tre cartellini gialli (gli ultimi due per passività) in 3’26”. In semifinale Bellandi se la vedrà un po’ a sorpresa con la portoghese Patricia Sampaio, che ha eliminato agli ottavi la quotata francese Madeleine Malonga.