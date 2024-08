I convocati dell’Italia per le Paralimpiadi: 141 azzurri a Parigi 2024, record di presenze

L’Italia parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 28 agosto all’8 settembre, con la squadra più numerosa di sempre: 141 atleti saranno impegnati in ben 17 sport (atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon).

I portabandiera saranno l’atleta Ambra Sabatini e il ciclista Luca Mazzone, alla guida di 70 donne e 71 uomini con un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, la più giovane è la classe 2005 Giuliana Chiara Filippi. A Tokyo 2020 l’Italia conquistò ben 69 medaglie e concluse al nono posto nel medagliere. Di seguito tutti i partecipanti dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

CONVOCATI ITALIA PARALIMPIADI PARIGI 2024

Atletica: Riccardo Bagaini, Fabio Bottazzini, Martina Caironi, Marco Cicchetti, Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Giuliana Chiara Filippi, Alessandro Galbiati (guida), Rigivan Ganeshamoorthy, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Maxcel Amo Manu, Valentina Petrillo, Ambra Sabatini, Oney Tapia.

Badminton: Rosa Efomo De Marco.

Canoa: Veronica Silvia Biglia, Marius Bogdan Ciustea, Eleonora De Paolis, Amanda Embriaco, Esteban Gabriel Farias, Kwadzo Klokpah, Mirko Nicoli, Christian Volpi.

Canottaggio: Enrico D’Aniello (timoniere), Carolina Foresti, Marco Frank, Greta Elizabeth Muti, Giacomo Perini, Tommaso Schettino.

Ciclismo: Katia Aere, Federico Andreoli, Lorenzo Bernard, Fabrizio Cornegliani, Claudia Cretti, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Eleonora Mele, Federico Mestroni, Martino Pini, Davide Plebani (pilota), Francesca Porcellato, Giulia Ruffato, Mirko Testa, Paolo Totò (pilota), Ana Maria Vitelaru.

Equitazione: Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni.

Judo: Dongdong Camanni, Simone Cannizzaro, Carolina Costa, Valerio Romano Teodori, Matilde Lauria.

Nuoto: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Luigi Beggiato, Francesco Bettella, Alessia Berra, Vittoria Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Manuel Bortuzzo, Simone Ciulli, Federico Cristiani, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Emmanuele Marigliano, Domiziana Mecenate, Riccardo Menciotti, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Xenia Francesca Palazzo, Angela Procida, Martina Rabbolini, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia Terzi.

Scherma: Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis.

Sitting volley: Giulia Aringhieri, Flavia Barigelli, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Alessandra Moggio, Roberta Pedrelli, Elisa Spediacci.

Sollevamento pesi: Andrea Maria Quarto, Emanuela Romano, Donato Telesca.

Taekwondo: Antonino Bossolo.

Tennis in carrozzina: Luca Arca.

Tennistavolo: Andrea Borgato, Michela Brunelli, Federico Crosara, Federico Falco, Matteo Parenzan, Carlotta Ragazzini, Giada Rossi.

Tiro a segno: Livia Cecagallina, Davide Franceschetti, Gianluca Iacus, Roberto Lazzaro, Andrea Liverani, Pamela Novaglio.

Tiro con l’arco: Matteo Bonacina, Daila Dameno, Veronica Floreno, Elisabetta Mijno, Asia Pellizzari, Giulia Pesci, Eleonora Sarti, Paolo Tonon, Stefano Travisani.

Triathlon: Giovanni Achenza, Anna Barbaro, Charlotte Bonin (guida), Veronica Yoko Plebani, Giuseppe Romele, Francesca Tarantello, Silvia Visaggi (guida), Gianluca Valori.