Hockey prato, Olimpiadi 2024: i risultati dei quarti di finale. Crolla il Belgio

Quarti di finale per il torneo di hockey su prato al maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra le favorite crolla il Belgio, trionfatore a Cinque Cerchi in quel di Tokyo: la grande sorpresa è il successo della Spagna per 3-2. Avanzano invece Olanda e Germania, le altre due più attese per l’oro. Spettacolo tra India e Gran Bretagna, con gli asiatici che si impongono dopo gli shootout.

Andiamo a rivivere tutti i risultati.

RISULTATI QUARTI DI FINALE HOCKEY PRATO PARIGI 2024

Domenica 4 agosto

Ore 10.00 India-Gran Bretagna 1-1 (4-2 dopo shootout)

Ore 12.30 Belgio-Spagna 2-3

Ore 17.30 Olanda-Australia 2-0

Ore 20.00 Germania-Argentina 3-2

TABELLONE SEMIFINALI

Martedì 6 agosto

Germania-India

Olanda-Spagna