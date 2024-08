Hockey prato femminile, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari semifinali 7 agosto, tv, streaming

O dentro o fuori. O storia, o disfatta. Oggi, mercoledì 7 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024 si giocano le semifinali del torneo femminile di hockey su prato: due incontri tutti da vivere, in programma alle 14:00 e alle 19:00.

Il primo match in programma vedrà confrontarsi Olanda e Argentina, ovvero le finaliste di Tokyo 2020. In Giappone a vincere fu la compagine orange (che in questa edizione si è sbarazzata ai quarti della temibile Gran Bretagna). Chi riuscirà a spuntarla questa volta? Lo scopriremo dopo le 14:00.

Alle 19:00 invece si sfideranno Belgio e Cina. Il primo team citato, molto forte in campo maschile, non ha mai raggiunto una finale della rassegna a cinque cerchi. La Cina invece fu finalista a Pechino 2008, ma dovette cedere il passo nell’ultimo atto proprio all’Olanda.

Il torneo olimpico di hockey su prato sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito il programma completo.

PARIGI 2024: CALENDARIO PARIGI 2024 HOCKEY PRATO OGGI

Torneo femminile, Semifinali 7 agosto

Ore 14:00 Olanda-Argentina

Ore 19:00 Belgio-Cina

TORNEO OLIMPICO HOCKEY PRATO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.