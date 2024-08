Golf oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 1 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Terza volta del golf alle Olimpiadi nella sua seconda vita a cinque cerchi, che dal 2016 a oggi ha visto trionfare due nomi di indubbio calibro: prima Justin Rose a Rio 2016 e poi Xander Schauffele a Tokyo nel 2021. Tra le donne vincitrici Inbee Park nel 2016 e Nelly Korda nel 2021.

Di questi nomi, solo uno gode dei favori del pronostico anche nel 2024: è proprio Nelly Korda, potenzialmente protagonista del coronamento di una stagione ai limiti dell’impossibile, quella stessa che per larga misura ha vissuto Scottie Scheffler fino a questo momento. Il torneo olimpico, però, è molto particolare e questo potrebbe dare spazio a tanti protagonisti in quel del Le Golf National. Tra loro, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Alessandra Fanali.

CALENDARIO GOLF PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 1 agosto

Ore 9:00 Primo giro

TEE TIMES

Ore 9:00 Victor Perez (FRA), Mattias Schmid (GER), C.T. Pan (KOR)

Ore 9:11 Thorbjorn Olesen (DEN), Alejandro Tosti (ARG), Joaquin Niemann (CHI)

Ore 9:22 Emiliano Grillo (ARG), Alex Noren (SWE), Ryan Fox (NZL)

Ore 9:33 Min Woo Lee (AUS), Corey Conners (CAN), Christiaan Bezuidenhout (RSA)

Ore 9:44 Wyndham Clark (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Tommy Fleetwood (GBR)

Ore 9:55 Sepp Straka (AUT), Jason Day (AUS), Tom Kim (KOR)

Ore 10:11 Scottie Scheffler (USA), Rory McIlroy (IRL), Ludvig Aberg (SWE)

Ore 10:22 Aderien Dumont de Chassart (BEL), Daniel Hillier (NZL), Guido Migliozzi (ITA)

Ore 10:33 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Gaganjeet Bhullar (IND)

Ore 10:44 Phachara Khongwatmai (THA), Abraham Ancer (MEX), Zecheng Dou (CHN)

Ore 10:55 Yechun Yuan (CHN), Camilo Villegas (COL), Matteo Manassero (ITA)

Ore 11:06 Adrian Meronk (POL), Sami Valimaki (FIN), David Puig (ESP)

Ore 11:17 Erik van Rooyen (RSA), Keita Nakajima (JPN), Kevin Yu (TPE)

Ore 11:33 Stephan Jaeger (GER), Nicolai Hojgaard (DEN), Thomas Detry (BEL)

Ore 11:44 Byeong Hun An (KOR), Shane Lowry (IRL), Nick Taylor (CAN)

Ore 11:55 Xander Schauffele (USA), Viktor Hovland (NOR), Jon Rahm (ESP)

Ore 12:06 Matthieu Pavon (FRA), Collin Morikawa (USA), Matt Fitzpatrick (GBR)

Ore 12:17 Shubhankar Sharma (IND), Rafa Campos (PUR), Carlos Ortiz (MEX)

Ore 12:28 Nico Echavarria (COL), Mito Pereira (CHI), Kristoffer Ventura (NOR)

Ore 12:39 Fabrizio Zanotti (PAR), Joel Girrbach (SUI), Tapio Pulkkanen (FIN)

PROGRAMMA GOLF PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

