Golf femminile, Metraux prende la vetta delle Olimpiadi al termine del secondo giro. Grande rimonta di Yin

Si è concluso il secondo giro del torneo olimpico di golf femminile a Saint-Quentin-en-Yvelines, sul meraviglioso campo de Le Golf National. In testa troviamo a sorpresa la svizzera Morgane Metraux, che con diciotto buche chiuse in 66 colpi al giro di boa della settimana guarda tutti dall’alto con il punteggio complessivo di -8. E’ stata la giornata delle rimonte, con al secondo posto la cinese Rouning Yin, staccata di appena una lunghezza dall’elvetica.

L’asiatica, classe 2002 e già vincitrice major, ha messo tassello dopo tassello in ordine un grandissimo giro, un 65 che gli permette di salire in seconda posizione. Per Yin carta pulita, con sette birdie e nessun bogey. Le prime due hanno fatto abbastanza la differenza sul resto del field, con la terza piazza occupata in solitaria da Lydia Ko. Per la neozelandese, un’altra delle donne da tenere d’occhio per le medaglie, dopo 36 buche il punteggio è di -5. La 27enne è autrice di un 67 dall’alto valore tecnico, con solo la sbavatura alla 18 che gli fa perdere un colpo e il contatto diretto con le prime due.

Il primo pari merito lo troviamo al quarto posto, con una coppia di sorprese appaiate a -4: la colombiana Maiajo Uribe e la slovena Pia Babnik. Molto folto il gruppo che completa la top-10 in sesta posizione con un totale di -3, ma che vede soprattutto la presenza di Celine Boutier. La francese, leader dopo il primo giro, incappa in una giornata decisamente storta, o meglio in tre buche che rischiano di rovinarle la settimana: doppio bogey alla 13 e alla 15, bogey alla 14. Per la transalpina tre colpi di vantaggio completamente sciupati, e ora sono cinque di distanza dalla vetta.

Insieme a lei troviamo l’altra cinese Xiyu Lin, la sudafricana Ashleigh Buhai, la giapponese Miyu Yamashita, la thailandese Atthaya Thitikul e la filippina Bianca Pagdanganan. Sciupa molto nelle seconde nove Nelly Korda, che ad un certo punto si è ritrovata anche in seconda posizione. La campionessa uscente sul tee della 16 aveva messo a segno sei birdie e sembrava lanciata anche verso la testa, ma il quadruplo bogey al difficile par 3 la fa ripiombare indietro. La statunitense, insieme alla connazionale Rose Zhang, è nel gruppo delle dodicesime con il punteggio di -2.

Altro giro difficile per Alessandra Fanali, che dopo 36 buche occupa il 47° posto con un totale di +7. Dopo il 75 di ieri oggi arriva un 76, viziato soprattutto da delle seconde nove davvero complicate. Per l’azzurra fatali i doppi bogey alla 13 e alla 18, oltre ai colpi persi alla 14 e alla 17. Un campo veramente tosto, che nel weekend promette grande spettacolo.