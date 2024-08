Golf: al via il Tour Championship che chiude la stagione PGA. Scheffler-Schauffele il duello annunciato

Scottie Scheffler contro Xander Schauffele: la linea narrativa dell’ultimo atto della FedEx Cup, il Tour Championship che di fatto chiude il 2024 che conta del PGA Tour, è questa. Il numero 1 del mondo contro il numero 2, l’uomo che ha fatto man bassa di vittorie nel 2024 contro colui che si è riuscito a prendere due Major.

In virtù delle particolari regole dell’evento finale, a 30 giocatori, sono loro due quelli che partono davanti. Chiaramente in testa c’è il leader dell’OWGR nonché oro olimpico in carica, ma alla sua caccia vanno sia Schauffele che il giapponese Hideki Matsuyama che, ancor più, l’uomo da favola di questo periodo. Si tratta di Keegan Bradley, sul quale puntavano in pochissimi e che, invece, dal solo ruolo di capitano di Ryder Cup per il Team USA nel 2025 è riuscito a prendersene un altro, quello ben più significativo di potenziale guastafeste della situazione.

Si parlava delle particolari regole: in base alla classifica del momento, si adotta un sistema che ricorda da vicino la combinata nordica in versione Gundersen. In particolare, Scottie Scheffler partirà con lo score di -10, Xander Schauffele con -8, poi Matsuyama con -7, Bradley con -6 e Ludvig Aberg con -5. Dopo lo svedese si andrà a blocchi di 5 ognuno a -4, -3, -2, -1 e pari con il par. In questo modo chi arriverà primo a fine Tour Championship sarà effettivamente il vincitore anche dei playoff della FedEx Cup.

C’è però un aspetto particolare: l’OWGR non tiene minimamente conto del fatto che ci siano, per l’occasione, degli score differenziati. La classifica mondiale, infatti, terrà conto dello score reale, e per questo sarà possibile vedere alcune discrepanze.

Di seguito gli score di partenza di domani all’East Lake Golf Club di Atlanta, ormai dal 2004 sede permanente dell’evento conclusivo che l’anno scorso è stato portato a casa dal norvegese Viktor Hovland:

-10 Scottie Scheffler

-8 Xander Schauffele

-7 Hideki Matsuyama

-6 Keegan Bradley

-5 Ludvig Aberg

-4 Rory McIlroy, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Sam Burns, Patrick Cantlay

-3 Sungjae Im, Sahith Theegala, Shane Lowry, Adam Scott, Tony Finau

-2 Byeong Hun An, Viktor Hovland, Russell Henley, Akshay Bhatia, Robert MacIntyre

-1 Billy Horschel, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Matthieu Pavon, Taylor Pendrith

Pari con il par Chris Kirk, Tom Hoge, Aaron Rai, Christiaan Bezuidenhout, Justin Thomas

Il vincitore porterà a casa un ammontare di dollari davvero impressionante: 25 milioni. Non è da meno il secondo, che ne intascherà 12,5, poi al terzo ne andranno 7,5, al quarto 6, al quinto 5 e poi a scendere fino ai 550.000 del trentesimo.