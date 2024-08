F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto e continuare a lavorare”

La Ferrari non sta vivendo un momento facile. La scuderia di Maranello è quarta forza in pista per quanto fatto vedere nelle ultime apparizioni, ovvero alle spalle di McLaren, Red Bull e di Mercedes dopo aver vinto il Gran Premio dopo Monaco. Il Team Principal Frederic Vasseur ha spiegato qual sia la parte più difficile del suo attuale lavoro alla Ferrari.

“È una sfida enorme, probabilmente è il lavoro più impegnativo che abbia mai affrontato. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento positivo che abbiamo e cercare di fare sempre meglio“, ha dichiarato l’ingegnere francese a F1.com. La Ferrari ha vinto finora due gare nel 2024, quello d’Australia con Carlos Sainz e quello di Montecarlo con Charles Leclerc. Tuttavia, dopo l’appuntamento nel Principato, la Ferrari ha iniziato a perdere terreno rispetto agli avversari.

Un altro aspetto preoccupante è che dopo la vittoria di Leclerc nel Principato, la Ferrari è salita sul podio due volte: Sainz è arrivato terzo in Austria; Leclerc è arrivato terzo a Spa dopo la squalifica di George Russell.

“Abbiamo discussioni permanenti con Charles. Lui conosce la nostra situazione, sa cosa facciamo bene e cosa sbagliamo e sa che a volte ha commesso degli errori. Ma non stiamo cercando di addossare la responsabilità a qualcuno. Anche in questo caso è bene avere un rapporto personale“, ha raccontato Vasseur.

E su Sainz: “È molto forte mentalmente, è molto costante. Ho visto solo due gare difficili per lui negli ultimi anni. È molto impegnato, molto concentrato“. Lo spagnolo, però, lascerà la Rossa per l’arrivo di Lewis Hamilton e si accaserà alla Williams.