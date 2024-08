F1, Christian Horner preoccupato dall’ascesa della McLaren

Cinque gare senza vittorie. Il dato è questo ed è inusuale per la Red Bull e Max Verstappen nel Mondiale di F1. L’ascesa della McLaren è evidentissima e la vittoria di Lando Norris con oltre 22″ di margine a Zandvoort (Paesi Bassi), a casa di Max, la dice lunga sulla crescita esponenziale avuta dalla scuderia di Woking. Certo, il vantaggio di Verstappen nei confronti di Lando è ancora molto importante (70 punti), mentre tra i costruttori a Milton Keynes sentono il fiato sul collo della squadra color “Papaya”, viste le 30 lunghezze di ritardo.

Ne ha parlato il Team Principal Christian Horner poco dopo la gara olandese: “Quanto sta facendo la McLaren dimostra che le cose possano cambiare velocemente. Voglio dire, stavamo vincendo le gare con 20, 25 secondi di vantaggio e ora siamo in ritardo. Tuttavia, in questa F1 il contesto si può ribaltare ancora e quindi lavoreremo in quest’ottica“, ha dichiarato Horner.

“Siamo consapevoli di avere dei problemi e dobbiamo trovare le soluzioni. Comunque, il fatto di avere sempre un piazzamento sul podio è sempre utile per il campionato. McLaren ha compiuto uno step in avanti impressionante e noi dobbiamo rispondere“, ha concluso il manager britannico.

Il Circus volgerà lo sguardo verso Monza, sede del prossimo week end (30 agosto-1° settembre) e Max proverà a interrompere il digiuno. Nello stesso tempo, vedremo se la Ferrari saprà inserirsi nella lotta, andando indirettamente a favorire Red Bull nella sfida contro la scuderia di Woking.