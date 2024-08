Dove vedere le Paralimpiadi di Parigi 2024 in tv: la guida completa e l’offerta in chiaro

Il conto alla rovescia sta per terminare e l’edizione 2024 delle Paralimpiadi è sempre più vicina. Sarà sempre Parigi al centro dell’attenzione, con la cerimonia d’apertura prevista domani, mercoledì 28 agosto. Dal giorno successivo all’8 settembre spetterà ai partecipanti regalare emozioni. Un programma che prevede 549 eventi distribuiti in 11 giorni di gare.

E’ prevista una presenza copiosa, fatta di 4400 atleti, con almeno 184 delegazioni. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la squadra più numerosa di sempre composta da 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. Una lista che ha subito un’ultima modifica il 5 agosto, con l’inserimento in Delegazione di una atleta dello judo, a seguito dell’assegnazione di un ulteriore pass da parte della commissione bipartitica internazionale.

La compagine tricolore sarà guidata dal Capo Missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini (atletica) e Luca Mazzone (ciclismo), è formata, nello specifico, da 70 atlete e 71 atleti con un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, circa il 37% della squadra azzurra. L’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi (atletica), classe 2005. Nell’ultima rassegna disputata a Tokyo, la compagine tricolore ottenne 69 medaglie e concluse al nono posto nel medagliere.

L’edizione 2024 delle Paralimpiadi di Parigi sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Di seguito il calendario delle gare:

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

20:00 CERIMONIA D’APERTURA

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio misto SH6, Fase a gironi singolare maschile SL3, Fase a gironi singolare femminile SL3, Fase a gironi doppio maschile WH1-2, Fase a gironi singolare maschile SL4, Fase a gironi singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare femminile SL4, Fase a gironi singolare maschile SU5, Fase a gironi singolare femminile SU5

09:00 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round individuale femminile W1 e Ranking Round individuale maschile W1

09:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S9 – Batterie, 100m Dorso Maschile S1 – Batterie, 100m Dorso Maschile S2 – Batterie, 100m Dorso Femminili S2 – Batterie, 100m Farfalla Maschile S14 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S14 – Batterie, 50m Rana Maschile SB3 – Batterie, 50m Stile Libero Femminili S6 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S10 – Batterie, 50m Stile Libero Femminili S10 – Batterie, 100m Farfalla Maschile S13 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S13 – Batterie, 200m Stile Libero S5 Maschili – Batterie, 200m Stile Libero S5 Femminili – Batterie

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio femminile – Quarti di finale WS14, Doppio maschile – Ottavi di finale MW8, Doppio femminile – Ottavi di finale WS20, Doppio maschile – Ottavi di finale MS18, Doppio femminile – Ottavi di finale WS10, Doppio maschile – Quarti di finale MW4, Doppio femminile – Quarti di finale WW5, Doppio maschile – Ottavi di finale MS14

10:00 PARATAEKWONDO K44 -47 kg femminile Ottavi di finale, K44 -58 kg maschile Ottavi di finale, K44 -52 kg femminile Ottavi di finale, K44 -47 kg femminile Quarti di finale, K44 -58 kg maschile Quarti di finale, K44 -52 kg femminile Quarti di finale

10:30 BOCCIA Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC2 (8 partite), Individuale maschile – BC1 (8 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C4-5 500m femminile, Inseguimento Individuale C1 3000m maschile, Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile, Inseguimento Individuale B 4000m maschile, Finali Time Trial C4-5 500m femminile, Inseguimento Individuale C1 3000m maschile, Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile, Inseguimento Individuale B 4000m maschile



13:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale femminile e Ranking Round Open Ricurvo Individuale maschile

13:15 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

16:00 PARABADMINTON Fase a gironi singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare maschile SH6, Fase a gironi singolare femminile SH6, Fase a gironi singolare maschile WH1, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio misto SH6

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

17:00 BOCCIA Individuale maschile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite), Individuale femminile – BC4 (4 partite), Individuale maschile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite), Individuale femminile – BC4 (4 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC4 (8 partite)

17:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ranking Round Open Compound individuale maschile e Ranking Round Open Ricurvo individuale femminile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Ottavi di finale XS17, Doppio misto – Ottavi di finale XW7, Doppio femminile – Semifinali WS14, Doppio maschile – Quarti di finale MW8

17:00 PARATAEKWONDO K44 -47 kg femminile Ripescaggi, K44 -58 kg maschile Ripescaggi, K44 -52 kg femminile Ripescaggi, K44 -47 kg femminile Semifinali, K44 -58 kg maschile Semifinali, K44 -52 kg femminile Semifinali, K44 -47 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -58 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -52 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -47 kg femminile Finale per l’oro, K44 -58 kg maschile Finale per l’oro, K44 -52 kg femminile Finale per l’oro

17:30 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S9 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S9 – Finale, 100 Dorso Maschile S1 – Finale, 100 Dorso Maschile S2 – Finale, 100 Dorso Memminile S2 – Finale, 100m Farfalla Maschili S14 – Finale, 100m Farfalla Femminili S14 – Finale, 50m Rana Maschili SB3 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S6 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S10 – Finale, 50m Stile Libero femminili S10 – Finale, 100m Farfalla Maschili S13 – Finale, 100m Farfalla Femminili S13 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 200m Stile Libero Femminili S5 – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (1 partita)

VENERDI’ 30 AGOSTO

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi singolare maschile WH2, Fase a gironi singolare maschile SL3, Fase a gironi singolare femminile SL3, Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio maschile WH1-2, Fase a gironi singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare maschile SL4, Fase a gironi singolare femminile SL4, Fase a gironi singolare maschile SU5, Fase a gironi singolare femminile SU5

09:00 TIRO PARALIMPICO R2 Carabina 10m in piedi SH1 femminile – Qualificazioni e Finale, P1 Pistola 10m SH1 maschile – Qualificazioni e Finale, R4 Carabina 10m in piedi SH2 mista/open – Qualificazione e Finale

09:00 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Compound individuale femminile

09:30 PARACANOTTAGGIO Batterie singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S4 – Batterie, 200m Individuali Misti Maschili SM6 – Batterie, 200m Individuali Misti Femminili SM6 – Batterie, 400m Stile Libero Maschili S11 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S11 – Batterie, 100m Rana Maschili SB9 – Batterie, 100m Rana Femminili SB9 – Batterie, 100m Dorso Maschili S13 – Batterie, 100m Dorso Femminili S13 – Batterie, 100m Rana Maschili SB8 – Batterie, 100m Rana Femminili SB8 – Batterie, Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Batterie

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T11, 5000m maschili – Finale T11, 100m femminili – T35 Turno 1, Lancio del peso femminile – Finale F41, 100m maschili – T12 Turno 1, Lancio del disco femminile – Finale F55, 400m maschili – T52 Turno 1, 400m femminili – T11 Turno 1, Lancio del giavellotto maschile – Finale F38, 200m femminili – T37 Turno 1, 100m maschili – T37 Turno 1, 100m maschili – T47 Turno 1, 100m femminili – Finale T35

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Quarti di finale XS17, Doppio femminile – Quarti di finale WW10, Doppio femminile – Semifinali WW5, Doppio femminile – Quarti di finale WS20, Doppio misto – Quarti di finale XW7

10:00 PARATAEKWONDO K44 -63 kg maschile Ottavi di finale, K44 -57 kg femminile Ottavi di finale, K44 -70 kg maschile Ottavi di finale, K44 -65 kg femminile Ottavi di finale, K44 -63 kg maschile Quarti di finale, K44 -57 kg femminile Quarti di finale, K44 -70 kg maschile Quarti di finale, K44 -65 kg femminile Quarti di finale

10:30 BOCCIA Individuale maschile – BC4 (8 partite), Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC4 (8 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:30 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C4-5 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 3000m femminile, Inseguimento Individuale C2 3000m maschile, Inseguimento Individuale C3 3000m maschile, Time Trial B 1000 metri femminile, Finali Time Trial C4-5 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 3000m femminile, Inseguimento Individuale C2 3000m maschile, Inseguimento Individuale C3 3000m maschile, Time Trial B 1000 metri femminile

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Primo turno singolare maschile (16 partite), Primo turno doppio femminile (8 partite), Quarti di finale doppio quad misto/open (4 partite)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Compound individuale maschile

16:00 PARABADMINTON Fase a gironi singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare femminile SU5, Fase a gironi singolare maschile WH1, Fase a gironi singolare maschile SH6, Fase a gironi singolare femminile SH6, Fase a gironi singolare maschile WH2, Fase a gironi doppio misto SL3-SU5, Fase a gironi doppio femminile WH1-2, Fase a gironi doppio misto SH6

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

17:00 BOCCIA Individuale maschile – BC3 (8 partite), Individuale femminile – BC2 (8 partite), Individuale maschile – BC1 (8 partite), Individuale maschile – BC2 (8 partite), Individuale femminile – BC1 (4 partite)

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio maschile – Quarti di finale MS18, Doppio maschile – Semifinali MW4, Doppio maschile – Quarti di finale MS14, Doppio maschile – Semifinali MW8, Doppio femminile – Finale per l’oro WS14, Doppio femminile – Finale per l’oro WW5

17:00 PARATAEKWONDO K44 -63 kg maschile Ripescaggi, K44 -57 kg femminile Ripescaggi, K44 -70 kg maschile Ripescaggi, K44 -65 kg femminile Ripescaggi, K44 -63 kg maschile Semifinali, K44 -57 kg femminile Semifinali, K44 -70 kg maschile Semifinali, K44 -65 kg femminile Semifinali, K44 -63 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -57 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -70 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -65 kg femminile Finali per il bronzo, K44 -63 kg maschile Finale per l’oro, K44 -57 kg femminile Finale per l’oro, K44 -70 kg maschile Finale per l’oro, K44 -65 kg femminile Finale per l’oro



17:30 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S4 – Finale, 200m Misti Maschili SM6 – Finale, 200m Misti Femminili SM6 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S11 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S11 – Finale, 100m Rana Maschili SB9 – Finale, 100m Rana Femminili SB9 – Finale, 100m Dorso Maschili S13 – Finale, 100m Dorso Femminili S13 – Finale, 100m Rana Maschili SB8 – Finale, 100m Rana Femminili SB8 – Finale, Staffetta Mista 4x50m Stile Libero 20 punti – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso maschile – Finale F55, Salto in lungo maschile – Finale T11, Lancio della clava femminile – Finale F32, 400m maschili – Finale T52, 100m maschili – Finale T37, 100m maschili – Finale T47, 400m Femminili – T11 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F37, 200m femminili – Finale T37, 5000m maschili – T54 Turno 1, 400m femminili – T47 Turno 1, 1500m femminili – T13 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (1 partita)

SABATO 31 AGOSTO

08:30 PARABADMINTON Fase a gironi doppio maschile WH1-2, Fase a gironi singolare maschile SL3, Fase a gironi singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare femminile SL3, Fase a gironi singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare maschile SL4, Fase a gironi singolare maschile WH1, Fase a gironi singolare femminile SL4, Fase a gironi singolare maschile SU5, Fase a gironi singolare femminile SU5

09:00 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi individuale femminile W1, Quarti di finale individuale femminile W1, Semifinali individuale femminile W1, Finale per il bronzo individuale femminile W1, Finale per l’oro individuale femminile W1

09:30 TIRO PARALIMPICO R1 Carabina 10m in piedi SH1 maschile – Qualificazioni e Finale, P2 Pistola 10m SH1 femminile – Qualificazioni e Finale

09:30 PARACANOTTAGGIO Ripescaggi singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Dorso Maschili S12 – Batterie, 100m Dorso Femminili S12 – Batterie, 200m Stile Libero Maschili S14 – Batterie, 200m Stile Libero Femminili S14 – Batterie, 100m Dorso Maschili S8 – Batterie, 100m Dorso Femminili S8 – Batterie, 400m Stile Libero Maschili S13 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S13 – Batterie, 50m Dorso Maschili S1 – Batterie, 50m Dorso Maschili S2 – Batterie, 50m Dorso Femminili S2 – Batterie, 200m Misti Maschili SM7 – Batterie, 200m Misti Femminili SM7 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S11 – Batterie, 50m Stile Libero Femminili S11 – Batterie

10:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial C1-3 500 metri femminile, Time Trial C1-3 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 4000m maschile, Inseguimento Individuale C5 4000m maschile, Finali Time Trial C1-3 500 metri femminile, Time Trial C1-3 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale C4 4000m maschile, Inseguimento Individuale C5 4000m maschile

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del disco femminile – Finale F57, Lancio del peso maschile – Finale F12, 5000m maschili – Finale T13, 5000m femminili – Finale T54, 1500m maschili – Finale T46, 100m Femminili – T38 Turno 1, Salto in lungo femminile – Finale T64, Lancio del giavellotto femminile – Finale F13, 100m maschili – T38 Turno 1, 400m maschili – T11 Turno 1, 100m maschili – Semifinali T12

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Semifinali XS17, Doppio femminile – Semifinali WW10, Doppio maschile – Semifinali MS14, Doppio femminile – Semifinali WS20, Doppio misto – Semifinali XW7, Doppio maschile – Semifinali MS18, Doppio maschile – Finale per l’oro MW8

10:00 PARATAEKWONDO K44 -80 kg maschile Ottavi di finale, K44 +65 kg femminile Ottavi di finale, K44 +80 kg maschile Ottavi di finale, K44 -80 kg maschile Quarti di finale, K44 +65 kg femminile Quarti di finale, K44 +80 kg maschile Quarti di finale

10:30 BOCCIA Individuale femminile – BC2 (8 partite), Individuale Maschile – BC4 (8 partite), Individuale Maschile – BC1 (8 partite), Individuale femminile – BC3 (8 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Primo turno singolare femminile (16 partite), Primo turno doppio maschile (8 partite), Primo turno singolare quad misto/open (8 partite)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Compound individuale femminile, Quarti di finale Open Compound individuale femminile, Semifinali Open Compound individuale femminile, Finale per il bronzo Open Compound individuale femminile, Finale per l’oro Open Compound individuale femminile

16:00 PARABADMINTON Quarti di finale singolare femminile WH1, Fase a gironi singolare femminile SU5, Quarti di finale singolare femminile WH2, Fase a gironi singolare maschile SH6, Fase a gironi singolare maschile WH2, Fase a gironi singolare femminile SH6, Semifinali doppio femminile WH1-2, Fase a gironi singolare femminile SH6, Semifinali doppio maschile WH1-2, Semifinali doppio misto SL3-SU5, Semifinali doppio misto SH6

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

17:00 BOCCIA Individuale Maschile – BC3 (8 partite), Individuale Maschile – Quarti di finale BC2 (4 partite), Individuale femminile – Quarti di finale BC2 (4 partite), Individuale femminile – Quarti di finale BC1 (4 partite), Individuale femminile – Quarti di finale BC4 (4 partite), Individuale femminile – Quarti di finale BC3 (4 partite), Individuale Maschile – Quarti di finale BC4 (4 partite)

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio misto – Finale per l’oro XS17, Doppio maschile – Finale per l’oro MW4, Doppio femminile – Finale per l’oro WS20, Doppio femminile – Finale per l’oro WW10

17:00 PARATAEKWONDO K44 -80 kg maschile Ripescaggi, K44 +65 kg femminile Ripescaggi, K44 +80 kg maschile Ripescaggi, K44 -80 kg maschile Semifinali, K44 +65 kg femminile Semifinali, K44 +80 kg maschile Semifinali, K44 -80 kg maschile Finali per il bronzo, K44 +65 kg femminile Finali per il bronzo, K44 +80 kg maschile Finali per il bronzo, K44 -80 kg maschile Finale per l’oro, K44 +65 kg femminile Finale per l’oro, K44 +80 kg maschile Finale per l’oro

17:30 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Dorso Maschili S12 – Finale, 100m Dorso Femminili S12 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S14 – Finale, 200m Stile Libero Femminili S14 – Finale, 100m Dorso Maschili S8 – Finale, 100m Dorso Femminili S8 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S13 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S13 – Finale, 50m Dorso Maschili S1 – Finale, 50m Dorso Maschili S2 – Finale, 50m Dorso Femminile S2 – Finale, 200m Misti Maschili SM7 – Finale, 200m Misti Femminili SM7 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S11 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S11 – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Fase a gironi torneo misto/open (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del giavellotto maschile – Finale F57, Lancio della clava maschile – Finale F32, 1500m femminili – Finale T13, Lancio del peso femminile – Finale F37, 100m maschili – T44 Turno 1, 100m maschili – Finale T38, 400m maschili – Semifinali T11, Salto in lungo maschile – Finale T63, 400m femminili – Finale T11, 100m femminili – Finale T38, 5000m maschili – Finale T54, 100m maschili – Finale T12, 400m femminili – Finale T47, 200m femminili – T36 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (1 partita)

DOMENICA 1° SETTEMBRE

08:15 PARATRIATHLON Finali PTS3 maschile, PTS2 maschile, PTS2 femminile, PTS5 maschile, PTS4 maschile, PTS5 femminile, PTS4 femminile

08:30 PARABADMINTON Quarti di finale singolare maschile WH1, Quarti di finale singolare maschile SL3, Quarti di finale singolare maschile WH2, Quarti di finale singolare femminile SL3, Quarti di finale singolare maschile SL4, Quarti di finale singolare femminile SL4, Semifinali singolare femminile WH1, Quarti di finale singolare maschile SU5, Semifinali singolare femminile WH2, Quarti di finale singolare femminile SU5, Semifinali singolare maschile WH1, Quarti di finale singolare maschile SH6, Semifinali singolare maschile WH2, Quarti di finale singolare femminile SH6

09:00 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi individuale maschile W1, Quarti di finale individuale maschile W1, Semifinali individuale maschile W1, Finale per il bronzo individuale maschile W1, Finale per l’oro individuale maschile W1

09:30 TIRO PARALIMPICO R3 Carabina 10m prona SH1 mista/open – Qualificazioni e Finale, R5 Carabina 10m prona SH2 mista/open – Qualificazioni e Finale

09:30 PARACANOTTAGGIO Finali B singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto, Finali A singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB6 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S10 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S10 – Batterie, 200m Misti Maschili SM8 – Batterie, 200m Misti Femminili SM8 – Batterie, 100m Dorso Maschili S11 – Batterie, 100m Dorso Femminili S11 – Batterie, 150m Misti Maschili SM4 – Batterie, 150m Misti Femminili SM4 – Batterie, 150m Misti Maschili SM3 – Batterie, 100m Rana Maschili SB5 – Batterie, 100m Rana Femminili SB5 – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero S14 – Batterie

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T12, Lancio del peso maschile – Finale F53, 1500m femminili – T11 Turno 1, Lancio del disco femminile – Finale F64, 100m maschili – T34 Turno 1, 800m femminili – T53 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F40, 800m femminili – T54 Turno 1, 100m maschili – T13 Turno 1, 400m maschili – T54 Turno 1, 200m femminili – Finale T36, 400m maschili – T53 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio maschile – Finale per l’oro MS18, Doppio misto – Finale per l’oro XW7, Doppio maschile – Finale per l’oro MS14

10:30 BOCCIA Individuale Maschile – Quarti di finale BC3 (4 partite), Individuale Maschile – Quarti di finale BC1 (4 partite), Individuale femminile – Semifinali BC2 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC2 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC4 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC4 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC1 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC1 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC3 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC3 (2 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial B 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale B 3000m femminile, Inseguimento Individuale C5 3000m femminile, Sprint a squadre Open C1-5 750m Open, Finali Time Trial B 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale B 3000m femminile, Inseguimento Individuale C5 3000m femminile, Sprint a squadre Open C1-5 750m Open

11:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo B (2 partite)

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Semifinale 5° posto torneo misto/open (1 partita) e Semifinale torneo misto/open (1 partita)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Secondo turno singolare maschile (16 partite), Secondo turno doppio maschile (8 partite), Quarti di finale doppio femminile (4 partite), Semifinali doppio quad misto/open (2 partite)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Compound individuale maschile, Quarti di finale Open Compound Individuale Maschile, Semifinali Open Compound Individuale Maschile, Finale per il bronzo Open Compound individuale maschile, Finale per l’oro Open Compound individuale maschile

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

16:40 PARABADMINTON Semifinali singolare maschile SL3, Semifinali singolare femminile SL3, Finale per il bronzo doppio femminile WH1-2, Semifinali singolare maschile SL4, Finale per l’oro doppio femminile WH1-2, Semifinali singolare femminile SL4, Finale per il bronzo doppio maschile WH1-2, Semifinali singolare maschile SU5, Finale per l’oro doppio maschile WH1-2, Semifinali singolare femminile SU5, Semifinali singolare maschile SH6, Semifinali singolare femminile SH6

17:00 BOCCIA Individuale Maschile – BC4 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC2 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC2 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC4 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC1 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC1 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC3 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC3 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC2 Finale per l’oro, Individuale Maschile – BC2 Finale per l’oro

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 10 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 10 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 4 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 3 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 8 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 8 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 3 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 6 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 2 Ottavi di finale

17:30 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Maschili SB6 – Finale, 100m Rana Femminili SB6 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S10 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S10 – Finale, 200m Misti Maschili SM8 – Finale, 200m Misti Femminili SM8 – Finale, 100m Dorso Maschili S11 – Finale, 100m Dorso Femminili S11 – Finale, 150m Misti Maschili SM4 – Finale, 150m Misti Femminili SM4 – Finale, 150m Misti Maschili SM3 – Finale, 100m Rana Maschili SB5 – Finale, 100m Rana Femminili SB5 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero S14 – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Semifinale 5° posto torneo misto/open (1 partita) e Semifinale torneo misto/open (1 partita)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

18:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo A (2 partite)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F20, 800m femminili – Finale T53, Salto in lungo femminile – Finale T37, 800m femminili – Finale T54, Lancio del disco maschile – Finale F52, Salto in alto maschile – Finale T47, 100m maschili – Finale T44, 200m femminili – Finale T35, Lancio del giavellotto femminile – Finale F34, 100m maschili – Finale T13, 400m maschili – Finale T53, 400m maschili – Finale T54, 100m femminili – Finale T34, 400m maschili – Finale T11, 100m maschili – T64 Turno 1, 100m maschili – T63 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (1 partita)

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

08:15 PARATRIATHLON Finali PTVI maschile, PTVI femminile, PTWC maschile, PTWC femminile

08:30 PARABADMINTON Finale per il bronzo singolare femminile WH1, Finale per il bronzo doppio misto SL3-SU5, Finale per l’oro doppio misto SL3-SU5, Finale per il bronzo singolare femminile WH2, Finale per l’oro doppio misto SH6, Finale per il bronzo doppio misto SH6, Finale per il bronzo singolare maschile WH1, Finale per l’oro singolare femminile SL3, Finale per il bronzo singolare femminile SL3, Finale per l’oro singolare maschile SL3, Finale per il bronzo singolare maschile SL3, Finale per l’oro singolare femminile WH1

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi W1 a squadre miste, Quarti di finale W1 a squadre miste, Semifinali W1 a squadre miste, Finale per il bronzo W1 a squadre miste, Finale per l’oro W1 a squadre miste

09:00 TIRO PARALIMPICO P3 Pistola 25m SH1 mista/open – Qualificazioni (mirato e celere) e Finale

09:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S7 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S7 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S9 – Batterie, 50m Dorso Maschili S3 – Batterie, 50m Dorso Femminili S3 – Batterie, 100m Rana Maschili SB14 – Batterie, 100m Rana Femminili SB14 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S13 – Batterie, 50m Stile Libero Femminili S13 – Batterie, 100m Rana Maschili SB4 – Batterie, 100m Rana Donne SB4 – Batterie, 200m Stile Libero S2 Maschili – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero 34 punti – Batterie

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo maschile – Finale T12, Lancio del disco maschile – Finale F56, 1500m femminili – Finale T11, 1500m maschili – T11 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F41, 1500m maschili – T11 Turno 1, 1500m maschili – T13 Turno 1, Lancio del peso femminile – Finale F54, 100m maschili – Finale T34, 100m maschili – T35 Turno 1, 100m femminili – T11 Turno 1, 400m maschili – T38 Turno 1, 1500m femminili – T54 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 7 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 5 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 2 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 6 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 11 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 3 Ottavi di finale

10:30 BOCCIA Individuale femminile – BC1 Finale per l’oro, Individuale Maschile – BC1 Finale per l’oro, Individuale femminile – BC4 Finale per l’oro

11:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo B (2 partite)

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Finale 7° posto torneo misto/open (1 partita) e Finale per il bronzo torneo misto/open (1 partita)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Terzo turno singolare maschile (8 partite), Secondo turno singolare femminile (8 partite), Quarti di finale singolare quad misto/open (4 partite)

13:15 GOALBALL Quarti di finale maschili (2 partite)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Compound a squadre miste, Quarti di finale Open Compound a squadre miste, Semifinali Open Compound a squadre miste, Finale per il bronzo Open Compound a squadre miste, Finale per l’oro Open Compound a squadre miste

16:30 PARABADMINTON Finale per l’oro singolare femminile WH2, Finale per l’oro singolare maschile SL4, Finale per il bronzo singolare maschile SL4, Finale per l’oro singolare maschile WH1, Finale per il bronzo singolare maschile SU5, Finale per il bronzo singolare femminile SU5, Finale per il bronzo singolare maschile WH2, Finale per l’oro singolare maschile SU5, Finale per l’oro singolare femminile SU5, Finale per l’oro singolare maschile WH2, Finale per il bronzo singolare maschile SH6, Finale per il bronzo singolare femminile SH6, Finale per l’oro singolare maschile SH6, Finale per l’oro singolare femminile SH6

17:00 BOCCIA Individuale Maschile – BC4 Finale per l’oro, Individuale femminile – BC3 Finale per l’oro, Individuale Maschile – BC3 Finale per l’oro

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 10 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 3 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 10 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 4 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 11 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 5 Quarti di finale, Singolare femminile – Classi 1-2 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 8 Ottavi di finale

17:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S7 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S7 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S9 – Finale, 50m Dorso Maschili S3 – Finale, 50m Dorso Femminile S3 – Finale, 100m Rana Maschili SB14 – Finale, 100m Rana Femminili SB14 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S13 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S13 – Finale, 100m Rana Maschili SB4 – Finale, 100m Rana Femminili SB4 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S2 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero 34 punti – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Finale 5° posto torneo misto/open (1 partita) e Finale per l’oro torneo misto/open (1 partita)

17:45 GOALBALL Quarti di finale maschili (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

18:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo A (2 partite)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del giavellotto maschile – Finale F64, Lancio del disco femminile – Finale F53, 100m maschili – Finale T35, Salto in lungo maschile – Finale T36, 100m femminili – T11 Semifinali, 400m femminili – T37 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F11, 400m maschili – T20 Turno 1, 400m femminili – T20 Turno 1, 100m maschili – Finale T63, 400m femminili – T12 Turno 1, 1500m maschili – T54 Turno 1, 100m maschili – Finale T64

19:15 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

09:00 GOALBALL Finale 7° posto e Finale 5° posto maschile

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Ricurvo individuale femminile, Ottavi Open Ricurvo individuale femminile

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Dorso Maschili S7 – Batterie, 100m Dorso Maschili S9 – Batterie, 100m Dorso Femminili S9 – Batterie, 200m Stile Libero Maschili S4 – Batterie, 50m Farfalla Maschili S6 – Batterie, 50m Farfalla Femminile S6 – Batterie, 50m Dorso Maschili S5 – Batterie, 50m Dorso Femminili S5 – Batterie, 200m Misti Maschili SM11 – Batterie, 200m Misti Femminili SM11 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S3 – Batterie, 200m Misti Maschili SM13 – Batterie, 200m Misti Femminili SM13 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S10 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S10 – Batterie

09:30 TIRO PARALIMPICO R7 Carabina 3 posizioni 50m SH1 maschile – Qualificazioni e Finale, R8 Carabina 3 posizioni 50m SH1 femminile – Qualificazioni e Finale

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix dressage individuale Grado I – Grado II – Grado III

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo maschile – Finale T47, Lancio del disco femminile – Finale F11, 1500m maschili – Finale T11, 1500m maschili – Finale T13, 200m Femminili – T64 Turno 1, Lancio del giavellotto femminile – Finale F56, 200m maschili – Finale T51, Lancio del peso femminile – Finale F34, 100m femminili – T13 Turno 1, 400m maschili – T37 Turno 1, 400m maschili – Finale T36, 400m femminili – Finale T12, 1500m femminili – Finale T54, 100m femminili – T47 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 7 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 5 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 5 Semifinali, Singolare maschile – Classe 10 Semifinali, Singolare Maschile – Classe 1 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 10 Semifinali, Singolare femminile – Classe 9 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 2 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 3 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 9 Ottavi di finale

10:30 BOCCIA Coppia Mista – BC4 (4 incontri), Coppia Mista – BC3 (4 partite), Squadra mista – BC1/BC2 (4 partite), Coppia Mista – BC4 (4 incontri)

11:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo B (2 partite)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Quarti di finale singolare femminile (4 partite), Semifinali singolare quad misto/open (2 partite), Quarti di finale doppio maschile (4 partite), Semifinali doppio femminile (2 partite)

13:00 SCHERMA IN CARROZZINA Sciabola femminile Categoria A, Sciabola femminile Categoria B, Sciabola maschile Categoria A, Sciabola maschile Categoria B – Sedicesimi, ottavi, ripescaggi, quarti e semifinali

13:30 GOALBALL Quarti di finale femminili (2 partite)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Quarti di finale maschili (2 partite)

17:00 BOCCIA Squadra mista – BC1/BC2 (4 partite), Coppia Mista – BC3 (4 partite), Coppia Mista – BC4 (4 incontri), Coppia Mista – BC3 (4 partite), Squadra mista – BC1/BC2 (4 partite)

17:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo individuale femminile, Semifinali Open Ricurvo Individuale Femminile, Finale per il bronzo Open Ricurvo individuale femminile, Finale per l’oro Open Ricurvo individuale femminile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 8 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 1-2 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 6 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 5 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 7 Quarti di finale , Singolare maschile – Classe 1 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 11 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 5 Finale per l’oro

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Dorso Maschile S7 – Finale, 100m Dorso Maschili S9 – Finale, 100m Dorso Femminili S9 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S4 – Finale, 50m Farfalla Maschili S6 – Finale, 50m Farfalla Femminili S6 – Finale, 50m Dorso Maschili S5 – Finale, 50m Dorso Femminile S5 – Finale, 200m Misti Maschili SM11 – Finale, 200m Misti Femminili SM11 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S3 – Finale, 200m Misti Maschili SM13 – Finale, 200m Misti Femminili SM13 – Finale, 100m Farfalla Maschili S10 – Finale, 100m Farfalla Femminili S10 – Finale

18:00 GOALBALL Quarti di finale femminili (2 partite)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

18:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo A (2 partite)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo maschile – Finale T37, Lancio del peso maschile – Finale F20, 400m femminili – Finale T20, Lancio del peso maschile – Finale F32, Salto in alto maschile – Finale T63, 400m maschili – Finale T38, 200m femminili – Finale T64, 100m femminili – Finale T11, 100m femminili – Finale T13, Lancio del giavellotto maschile – Finale F46, 100m femminili – Finale T47, 400m maschili – Finale T20, 1500m maschili – Finale T54, 400m maschili – T12 Turno 1, 400m femminili – Finale T37

19:15 BASKET IN CARROZZINA Quarti di finale maschili (2 partite)

22:00 SCHERMA IN CARROZZINA Sciabola femminile Categoria A, Sciabola femminile Categoria B, Sciabola maschile Categoria A, Sciabola maschile Categoria B – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

08:00 PARACICLISMO SU STRADA Cronometro individuale C5 femminile, C4 femminile, C2 maschile, C1 maschile, C1-3 femminile, H4-5 femminile, H2 maschile, H1 maschile, H1-3 femminile, T1-2 maschile, T1-2 femminile, B maschile, C5 maschile, C4 maschile, C3 maschile, B femminile, H5 maschile, H4 maschile, H3 maschile

09:00 GOALBALL Finale 7° posto e Finale 5° posto femminile

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Ricurvo individuale maschile, Ottavi Open Ricurvo individuale maschile

09:00 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto femminile Categoria A, Fioretto femminile Categoria B, Fioretto maschile Categoria A, Sciabola maschile Categoria B – Sedicesimi, ottavi, ripescaggi, quarti e semifinali

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S12 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S12 – Batterie, 200m Misti Maschili SM14 – Batterie, 200m Misti Femminili SM14 – Batterie, 400m Stile Libero Maschili S8 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S8 – Batterie, 50m Rana Maschili SB2 – Batterie, 50m Rana Femminile SB3 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S7 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S7 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S9 – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero 49 punti – Batterie

09:30 TIRO PARALIMPICO P4 Pistola 50m SH1 mista/open – Qualificazioni e Finale, R9 Carabina 50m prona SH2 mista/open – Qualificazioni e Finale

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix dressage individuale Grado IV – Grado V

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del giavellotto maschile – Finale F34, Lancio del disco femminile – Finale F41, Salto in lungo maschile – Finale T38, 100m maschili – T11 Turno 1, Lancio del peso femminile – Finale F46, Lancio del peso maschile – Finale F46, 400m maschili – Finale T37, 100m maschili – T53 Turno 1, 100m femminili – T53 Turno 1, 100m maschili – T54 Turno 1, 100m femminili – T54 Turno 1, 100m femminili – T36 Turno 1, 400m maschili – T12 Semifinali

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 6 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 4 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 7 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 4 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 9 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 5 Semifinali, Singolare femminile – Classe 3 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 10 Finale per l’oro

10:30 BOCCIA Coppia Mista – Quarti di finale BC4, Squadra Mista – Quarti di finale BC1/BC2, Coppia Mista – Quarti di finale BC3

10:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinale 5° posto maschile (1 partita) e Quarto di finale femminile (1 partita)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -49kg maschile, Finale -41kg femminile

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Quarti di finale singolare maschile (4 partite), Semifinali singolare femminile (2 partite), Semifinali doppio maschile (2 partite), Finale per il bronzo doppio quad misto/open (1 partita), Finale per l’oro doppio quad misto/open (1 partita)

13:30 GOALBALL Semifinale maschile e Semifinale femminile

16:00 BASKET IN CARROZZINA Quarti di finale femminili (2 partite)

17:00 BOCCIA Squadra Mista – Semifinali BC1/BC2, Coppia Mista – Semifinali BC4, Coppia Mista – Semifinali BC3

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -45kg femminile, Finale -54kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 11 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 2 Semifinali, Singolare maschile – Classe 8 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 1 Semifinali, Singolare femminile – Classe 5 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 10 Finale per l’oro

17:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo Individuale Maschile, Semifinali Open Ricurvo Individuale Maschile, Finale per il bronzo Open Ricurvo individuale maschile, Finale per l’oro Open Ricurvo individuale maschile

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S12 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S12 – Finale, 200m Misti Maschili SM14 – Finale, 200m Misti Femminili SM14 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S8 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S8 – Finale, 50m Rana Maschili SB2 – Finale, 50m Rana Femminile SB3 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S7 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S7 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S9 – Finale, Staffetta mista 4x100m Stile Libero 49 punti – Finale

18:00 GOALBALL Semifinale maschile e Semifinale femminile

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

18:30 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto femminile Categoria A, Fioretto femminile Categoria B, Fioretto maschile Categoria A, Sciabola maschile Categoria B – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F32, Lancio del peso maschile – Finale F36, 100m femminili – Finale T36, 100m maschili – Finale T53, Lancio del club maschile – Finale F51, 100m maschili – Finale T54, 100m femminili – T12 Turno 1, 400m maschili – T13 Turno 1, Salto in lungo maschile – Finale T64, 100m femminili – Finale T53, 100m femminili – Finale T54, 100m maschili – Semifinali T11, 100m femminili – T37 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Quarto di finale femminile (1 partita)

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S6 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S10 – Batterie, 100m Rana Maschili SB11 – Batterie, 100m Rana Femminili SB11 – Batterie, 200m Misti Maschili SM9 – Batterie, 200m Misti Femminili SM9 – Batterie, 100m Rana maschili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB12 – Batterie, 50m Stile Libero S8 Femminili – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Batterie

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea H1-2 maschile, H1-4 femminile, H5 maschile, H5 femminile, H4 maschile, H3 maschile

09:30 TIRO PARALIMPICO R6 Carabina 50m prona SH1 mista/open – Qualificazioni e Finale

10:00 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto a squadre femminile, Fioretto a squadre maschile – Ottavi, quarti e semifinali

10:00 PARAJUDO Ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi -48 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J1 femminili, -60 kg J1 e J2 maschili

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F35, Salto in lungo femminile – Finale T38, 400m maschili – Finale T12, Lancio del peso femminile – Finale F57, 400m maschili – Finale T13, 200m femminili – T11 Turno 1, Lancio del disco maschile – Finale F11, 100m femminili – Finale T37, Lancio del peso femminile – Finale F64, 100m femminili – T12 Semifinali, 800m maschili – T53 Turno 1, 800m maschili – T54 Turno 1, 400m femminili – T53 Turno 1, 400m femminili – T54 Turno 1

10:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Ricurvo a squadre miste

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 11 Semifinali, Singolare maschile – Classe 3 Semifinali, Singolare femminile – Classe 7 Semifinali, Singolare maschile – Classe 11 Semifinali, Singolare femminile – Classe 1-2 Semifinali, Singolare maschile – Classe 6 Semifinali, Singolare maschile – Classe 2 Finale per l’oro

10:30 BOCCIA Squadra mista – Finale per il bronzo BC1/BC2, Coppia Mista – BC4 Finale per il bronzo, Coppia Mista – BC3 Finale per il bronzo

10:30 BLIND FOOTBALL Finale 7° posto e Finale 5° posto maschili

10:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinale 5° posto maschile (1 partita) e Semifinale 5° posto femminile (1 partita)

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -50 kg femminile, Finale -59 kg maschile

12:00 SITTING VOLLEY Semifinali maschili (2 partite)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Semifinali singolare maschile (2 partite), Finale per il bronzo doppio femminile (1 partita), Finale per l’oro doppio femminile (1 partita), Finale per il bronzo singolare quad misto/open (1 partita), Finale per l’oro singolare quad misto/open (1 partita)

13:15 GOALBALL Finale per il bronzo maschile e Finale per il bronzo femminile

15:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo a squadre miste, Semifinali Open Ricurvo a squadre miste, Finale per il bronzo Open Ricurvo a squadre miste, Finale per l’oro Open Ricurvo a squadre miste

16:00 PARAJUDO Finali per il bronzo e Finali per l’oro -48 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J1 femminili, -60 kg J1 e J2 maschili

16:00 BASKET IN CARROZZINA Semifinale maschile (1 partita) e Semifinale 5° posto femminile (1 partita)

17:00 BOCCIA Squadra mista – Finale per l’oro BC1/BC2, Coppia Mista – Finale per l’oro BC4, Coppia Mista – BC3 Finale per l’oro

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -55 kg femminile, Finale -65kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 11 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 3 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 7 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 11 Finale per l’oro

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S6 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S10 – Finale, 100m Rana Maschili SB11 – Finale, 100m Rana Femminili SB11 – Finale, 200m Misti Maschili SM9 – Finale, 200m Misti Femminili SM9 – Finale, 100m Rana Maschili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB12 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S8 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Finale

17:30 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto a squadre femminile, Fioretto a squadre maschile – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

17:45 GOALBALL Finale per l’oro maschile e Finale per l’oro femminile

18:00 SITTING VOLLEY Semifinali femminili (2 partite)

18:30 BLIND FOOTBALL Semifinali maschili

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T63, Lancio del disco maschile – Finale F64, 100m maschili – Finale T11, 100m femminili – Finale T12, 400m femminili – Finale T53, 400m femminili – Finale T54, Lancio del peso femminile – Finale F33, Lancio del peso maschile – Finale F35, 800m maschili – Finale T53 Lancio del giavellotto maschile – Finale F13, 800m maschili – Finale T54, 100m femminili – T64 Turno 1, 400m femminili – T13 Turno 1, 100m maschili – T52 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinale maschile (1 partita)

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

09:00 SCHERMA IN CARROZZINA Spada femminile Categoria A, Spada femminile Categoria B, Spada maschile Categoria A, Spada maschile Categoria B – Sedicesimi, ottavi, ripescaggi, quarti e semifinali

09:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S6 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S6 – Batterie, 50m Farfalla Maschili S5 – Batterie, 50m Farfalla Femminili S5 – Batterie, 100m Dorso Maschile S10 – Batterie, 100m Dorso Femminili S10 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S9 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S9 – Batterie, 100m Dorso Maschili S14 – Batterie, 100m Dorso Femminili S14 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S3 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S4 – Batteriae, 50m Stile Libero Femminili S4 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S11 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S8 – Batterie

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea C4-5 maschile, C4-5 femminile, B maschile, B femminile

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix Special dressage a squadre

10:00 PARACANOA Batterie KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, VL2 femminile, VL3 femminile, KL1 femminile, KL2 femminile, KL3 femminile, VL2 maschile, VL3 maschile

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F12, Salto in lungo femminile – Finale T47, 200m femminili – T11 Semifinali, Lancio del giavellotto maschile – Finale F54, 1500m maschili – Finale T20, 1500m femminili – Finale T20, 400m maschili – T47 Turno 1, Lancio del disco maschile – Finale F37, Salto in alto maschile – Finale T64, 100m maschili – Finale T52, 800m maschili – T34 Turno 1, 200m maschili – T35 Turno 1, Staffetta universale 4×100m – Turno 1

10:00 PARAJUDO Ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi -70 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J2 femminili, -73 kg J1 e J2 maschili

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 7 Semifinali, Singolare femminile – Classe 3 Semifinali, Singolare maschile – Classe 8 Semifinali, Singolare femminile – Classe 8 Semifinali, Singolare femminile – Classe 9 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 1 Finale per l’oro

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -72kg maschile, Finale -61 kg femminile

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Finale per il bronzo doppio maschile (1 partita), Finale per l’oro doppio maschile (1 partita), Finale per il bronzo singolare femminile (1 partita), Finale per l’oro singolare femminile (1 partita)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Finale 7° posto maschile (1 partita) e Semifinale femminile (1 partita)

15:00 SITTING VOLLEY Finale per il bronzo maschile

16:00 PARAJUDO Finali per il bronzo e Finali per l’oro -70 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J2 femminili, -73 kg J1 e J2 maschili

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -67kg femminile, Finale -80kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 6 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 1-2 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 7 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 3 Finale per l’oro

17:30 NUOTO PARALIMPICO 400m Stile Libero Maschili S6 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S6 – Finale, 50m Farfalla Maschili S5 – Finale, 50m Farfalla S5 Femminili – Finale, 100 dorso maschile S10 – Finale, 100 metri dorso femminili S10 – Finale, 100m Farfalla Maschili S9 – Finale, 100m Farfalla Femminili S9 – Finale, 100 metri dorso maschili S14 – Finale, 100 metri dorso femminili S14 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S3 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S4 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S4 – Finale, 100m Farfalla Maschili S11 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S8 – Finale

18:30 SCHERMA IN CARROZZINA Spada femminile Categoria A, Spada femminile Categoria B, Spada maschile Categoria A, Spada maschile Categoria B – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T20, Lancio del disco femminile – Finale F38, Lancio del peso maschile – Finale F57, 100m femminili – Finale T64, Lancio del giavellotto femminile – Finale F46, 400m maschili – Finale T62, 1500m maschili – T38 Turno 1, 200m femminili – T12 Turno 1, 200m maschili – T37 Turno 1, 100m maschili – T36 Turno 1, 100m maschili – Finale T51, Staffetta universale 4×100m – Finale, 400m femminili – T38 Turno 1

19:15 BASKET IN CARROZZINA Finale 5° posto maschile (1 partita) e Semifinale femminile (1 partita)

19:30 SITTING VOLLEY Finale per l’oro maschile

SABATO 7 SETTEMBRE

09:30 NUOTO PARALIMPICO 200m Misti Maschili SM10 – Batterie, 200m Misti Femminili SM10 – Batterie, 100m Dorso Maschili S6 – Batterie, 100m Dorso Femminili S6 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S8 – Batterie, 100m Farfalla Femminili S8 – Batterie, 50m Farfalla Maschili S7 – Batterie, 50m Farfalla Femminili S7 – Batterie, 50m Dorso Maschili S4 – Batterie, 50m Dorso Femminili S4 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S12 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S11 – Batterie, 200m Stile Libero Maschili S3 – Batterie, 200m Misti Femminili SM5 – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Misti 34 punti – Batterie

09:30 PARAJUDO Ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi +70 kg J1 e J2 femminili, -90 kg J1 e J2 maschili, +90 kg J1 e J2 maschili

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea C1-3 femminile, C1-3 maschile, T1-2 maschile, T1-2 femminile, staffetta mista a squadre H1-5

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix Freestyle dressage individuale Grado IV – Grado V – Grado I – Grado II – Grado III

10:00 PARACANOA Semifinali KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, VL2 femminile, VL3 femminile, Finali B KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, Finali A KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, VL2 femminile, VL3 femminile

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del giavellotto femminile – Finale F54, Lancio del peso maschile – Finale F34, Lancio del peso femminile – Finale F40, 800m maschili – Finale T34, Salto in lungo maschile – Finale T13, 400m femminili – Finale T13, 200m maschili – Finale T35, 200m maschili – Finale T37, 100m maschili – Finale T36, 100m femminili – T63 Turno 1, 200m maschili – T64 Turno 1, 200m femminili – T47 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 9 Semifinali, Singolare femminile – Classe 4 Semifinali, Singolare femminile – Classe 6 Semifinali, Singolare femminile – Classe 9 Semifinali, Singolare maschile – Classe 4 Semifinali, Singolare maschile – Classe 8 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 8 Finale per l’oro

10:00 SCHERMA IN CARROZZINA Spada a squadre femminile, Spada a squadre maschile – Ottavi, quarti e semifinali

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -73 kg femminile, Finale -88 kg maschile

13:30 TENNIS IN CARROZZINA Finale per il bronzo singolare maschile (1 partita), Finale per l’oro singolare maschile (1 partita)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Finale 7° posto femminile (1 partita) e Finale per il bronzo maschile (1 partita)

15:00 SITTING VOLLEY Finale per il bronzo femminile

15:30 PARAJUDO Finali per il bronzo e Finali per l’oro +70 kg J1 e J2 femminili, -90 kg J1 e J2 maschili, +90 kg J1 e J2 maschili

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -79kg femminile, Finale -97kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 9 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 4 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 6 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 9 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 4 Finale per l’oro

17:30 BLIND FOOTBALL Finale per il bronzo maschile e Finale per l’oro maschile

17:30 NUOTO PARALIMPICO 200m Misti Maschili SM10 – Finale, 200m Misti Femminili SM10 – Finale, 100m Dorso Maschili S6 – Finale, 100m Dorso Femminili S6 – Finale, 100m Farfalla Maschili S8 – Finale, 100m Farfalla Femminili S8 – Finale, 50m Farfalla Maschili S7 – Finale, 50m Farfalla Femminili S7 – Finale, 50m Dorso Maschili S4 – Finale, 50m Dorso Femminili S4 – Finale, 100m Farfalla Maschili S12 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S11 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S3 – Finale, 200m Misti Femminili SM5 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Misti 34 punti – Finale

17:30 SCHERMA IN CARROZZINA Spada a squadre femminile, Spada a squadre maschile – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo maschile – Finale T20, Lancio del peso maschile – Finale F33, Lancio del giavellotto maschile – Finale F41, 1500m maschili – Finale T38, 200m femminili – Finale T11, 200m femminili – Finale T12, Lancio del peso maschile – Finale F63, 200m femminili – Finale T47, 200m maschili – Finale T64, 800m femminili – Finale T34, 400m femminili – Finale T38, 400m maschili – Finale T47, 100m femminili – Finale T63

19:15 BASKET IN CARROZZINA Finale 5° posto femminile (1 partita) e Finale per l’oro maschile (1 partita)

19:30 SITTING VOLLEY Finale per l’oro femminile

DOMENICA 8 SETTEMBRE

08:00 ATLETICA PARALIMPICA Maratona maschile – T54, Maratona femminile – T54, Maratona maschile – T12, Maratona femminile – T12

09:00 PARAPOWERLIFTING Finale -107 kg maschile, Finale -86kg femminile

10:00 PARACANOA Semifinali KL1 femminile, KL2 femminile, KL3 femminile, VL2 maschile, VL3 maschile, Finali B KL2 femminile, VL3 maschile, Finali A KL1 femminile, KL2 femminile, KL3 femminile, VL2 maschile, VL3 maschile

10:30 BASKET IN CARROZZINA Finale per il bronzo femminile (1 partita)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Finale per l’oro femminile (1 partita)

14:00 PARAPOWERLIFTING Finale +86kg femminile, Finale +107kg maschile

20:00 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.