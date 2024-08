Dove vedere in tv Italia-Polonia di volley, Olimpiadi: data, orario, streaming

Sabato 3 agosto (ore 17.00) si gioca Italia-Polonia, ultima partita del girone delle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto del gruppo di ferro, con azzurri e polacchi che si sfidano in una delle più grandi classiche della pallavolo mondiale. Si annuncia il pubblico delle grande occasioni alla South Paris Arena 1, per quella che probabilmente è la partita più attesa di questa prima fase.

I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno convinto in entrambe le apparizioni, surclassando il Brasile (3-1) all’esordio e poi sbarazzandosi dell’Egitto nella seconda partita. Prestazioni più che positive che fanno ben sperare per il proseguimento del torneo. Oggi il coefficiente di difficoltà si alza ancora di più, con la sfida ai campioni d’Europa in carica. Polonia che non ha avuto problemi al debutto con l’Egitto, e poi ha vinto una sfida tiratissima con il Brasile, al tie break, con due ace finali di Wilfredo Leon a suggellare una partita fantastica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Polonia, seconda partita della squadra azzurra di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi dei Giochi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire l’incontro su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 3 agosto

Ore 17.00 Italia-Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.