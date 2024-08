Dove vedere in tv Italia-Francia, semifinale volley Olimpiadi 2024: programma e orario

Domani, mercoledì 7 agosto (20.00), si gioca Italia-Francia, semifinale da brividi delle Olimpiadi 2024 di volley maschile. Gli azzurri di Fefè De Giorgi sfidano i padroni di casa in una South Paris Arena 1 che si annuncia infuocata. In palio l’accesso alla finale olimpica, con il sogno tutto d’oro della pallavolo italiana che prosegue.

Dopo un quarto di finale da cineteca, per gli azzurri arriva uno dei banchi di prova più difficile in assoluto. La Francia, allenata da Andrea Giani, è campione olimpica in carica e soprattutto gioca in casa. Sarà una sfida pazzesca, in cui l’Italia dovrà tirare fuori una grandissima prestazione. Le due compagini si sono affrontate in Nations League di recente, ed è stata l’unica partita giocata dal sestetto titolare che i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno perso. I transalpini sono una squadra rognosa, che gioca bene e non molla mai.

Entrambe le squadre arrivano in semifinale dopo una rimonta da due set a zero sotto. Pazzesca soprattutto è stata quella dell’Italia, che ha annullato tre match point consecutivi nel terzo set al Giappone ed è andata a vincere dopo due ore e quarantuno di battaglia pazzesca. La Francia era sotto con la Germania, ma anche i transalpini sono riusciti a ribaltarla. Energie che saranno importanti visto anche il poco recupero, e l’età media più giovane degli azzurri potrebbe anche rivelarsi un minimo vantaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle partite di Italia-Francia, seconda semifinale di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo metro di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA VOLLEY PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

Ore 20.00 Italia-Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.