Classifica Louis Vuitton Cup: Luna Rossa svetta al comando, American Magic deve inseguire

A Barcellona si è aperta la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane è incominciato il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Lo spettacolo e le sorprese non sono mancate, con il programma ritardato di circa trenta minuti a causa del vento troppo leggero (inferiore ai sette nodi).

Luna Rossa ha sconfitto Orient Express dopo aver perso contro New Zealand, ma i risultati contro i Kiwi non vengono conteggiati per la Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano svetta così al comando della classifica con un successo al pari di INEOS Britannia, che ha approfittato di un problema accusato da American Magic in fase di pre-partenza per portare a casa un punto prezioso contro tutti i pronostici della vigilia che vedevano ampiamente favoriti gli statunitensi.

Anche Orient Express vanta un punto (ottenuto surclassando Alinghi da grande sfavorita), ma il consorzio francese ha già disputato due regate. Gli svizzeri restano così fermi al palo, ma domani avranno la pronta occasione per riscattarsi. Ricordiamo che gli equipaggi si affrontano tra loro due volte e che le prime quattro classificate si qualificano alle semifinali della Louis Vuitton Cup.

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 1 punto (1 regata disputata)

1. INEOS Britannia 1 punto (1 regata disputata)

3. Orient Express 1 punto (2 regate disputate)

4. American Magic 0 punti (1 regata disputata)

4. Alinghi 0 punti (1 regata disputata)