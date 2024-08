Ciclismo su pista, Lavreysen e Andrews dominanti nel keirin e nello sprint

Si deve chiudere l’ultima gara del ciclismo su pista olimpico. L’omnium femminile sta per incoronare Jennifer Valente per la seconda volta consecutiva dopo il successo di tre anni fa a Tokyo, mentre Letizia Paternoster è assai lontana dal podio. Ma sono state assegnate anche altre due ori a cinque cerchi.

Nel keirin maschile esulta ancora una volta Harrie Lavreysen, che firma la sua tripletta personale con la velocità a squadre e quella singola. Ancora una volta è Matthew Richardson a provare a mettergli i bastoni tra le ruote, ma il ciclista oranje si impone per 56 millesimi. Podio completato dall’altro aussie Matthew Glaetzer, fuori dal podio Jack Carlin, rimasto coinvolto in una caduta con Shinji Nakano e Muhammad Shah Firdaus Sahrom.

Decimo oro per la Nuova Zelanda in questi Giochi: lo ottiene Ellese Andrews, protagonista assoluta delle competizioni con il suo secondo successo dopo quello del keirin. Batte nello sprint femminile la tedesca Lea Friedrich, che aveva fatto registrare il record del mondo nella fase di qualificazione, con due vittorie nelle conseguenti batterie. Terzo posto per la britannica Emma Finucane, che batte in due serie l’olandese Hetty van de Wouw.