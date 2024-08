Ciclismo su pista, Alessio Magagnotti è di bronzo nell’inseguimento ai Mondiali juniores

Dopo la fantastica gioia della vittoria con record del mondo con il quartetto, Alessio Magagnotti ritorna sul podio ai Campionati del Mondo su pista riservati alla categoria juniores in corso di svolgimento a Luoyang. Il classe 2007 ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova individuale dell’inseguimento, in una gara vinta dal britannico Henry Hobbs.

Decisiva per Magagnotti è stata la vittoria nella finale per il terzo posto contro il francese Ellande Larronde. L’azzurro ha concluso con il tempo di 3:08.200 contro i 3:08.365 del transalpino. Come detto il successo è andato ad Henry Hobbs (3:05.633), che ha superato l’australiano William Holmes (3:05.719). Sesto posto per l’altro italiano in gara, Christian Fantini.

Nella corsa a punti maschile Julian Bortolami ha concluso in tredicesima posizione. Il titolo mondiale è andato al belga Nicolas Aernouts, che ha battuto il brasiliano Silva Ferreira Marques (argento) ed il britannico Finlay Tarling (bronzo).

Quinto posto per Linda Sanarini nell’Omnium femminile. L’azzurra era partita male con lo Scratch (quattordicesima), ma è stata bravissima a rimontare nella Tempo Race, concludendo al secondo posto nonostante una caduta. Purtroppo Sanarini è nuovamente caduta nell’eliminazione, terminata all’ottavo posto. Nella corsa a punti l’azzurra ha vinto tre sprint, ma non ha potuto fare meglio del quinto posto. Vittoria per la britannica Cat Ferguson, che ha superato l’australiana Nicole Duncan e la russa Adelina Sakun.