Ciclismo, stagione finita per Jonas Vingegaard: “Ha bisogno di recuperare dopo estate intensa”

Jonas Vingegaard ha concluso con la vittoria al Giro di Polonia la stagione 2024. Il danese, giunto in seconda posizione alla Grande Boucle dietro all’inarrivabile Tadej Pogacar, ha deciso di non partecipare alle ultime corse dell’anno per prendersi dei giorni di riposo, recuperare dopo le fatiche per recuperare dall’infortunio tremendo del Giro dei Paesi Baschi e dedicarsi alla famiglia.

In un’intervista a Velo, un membro dello staff della Visma | Lease a Bike ha chiarito che Vingegaard non correrà più quest’anno: “Jonas ha chiuso per quest’anno. Sua moglie partorirà presto il loro secondo figlio e, come atleta, ha bisogno di recuperare dopo questa intensa primavera ed estate”.

Vingegaard aveva già preannunciato qualcosa dopo il successo al Giro di Polonia: “È bello riprendersi in questo modo dopo tutto quello che è successo in primavera. Ad essere sincero, pensavo che la mia stagione fosse finita dopo la caduta nei Paesi Baschi. Per un po’ ho anche temuto per la mia carriera. Le mie prestazioni al Tour e qui in Polonia sono state migliori di quanto potessi immaginare. Ora torno a casa per assistere mia moglie incinta. Non vedo l’ora”.