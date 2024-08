Ciclismo: Mathieu van der Poel salta la Vuelta e punta al bis Mondiale

Dopo una primavera da sogno un’estate non di quelle da ricordare per Mathieu van der Poel. Il campione del mondo in carica si è presentato al Tour de France per supportare Jasper Philipsen ed affinare la condizione verso i Giochi Olimpici, uno degli appuntamenti più importanti della stagione, senza però riuscire a trovare il colpo di pedale giusto a Parigi.

Ora ci si sposta verso il finale di quest’annata e l’obiettivo è sicuramente quello di provare a conservare la maglia iridata agguantata nel 2023 in quel di Glasgow. Non sarà facile puntare in alto in quel di Zurigo, anche perché l’altimetria sarà molto dura, quasi da scalatori puri e rivali come Tadej Pogacar e Remco Evenepoel fanno paura.

Per guardare verso la manifestazione iridata il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo le fatiche transalpine. Niente Vuelta di Spagna per lui, che inizialmente sembrava essere in programma.

Da capire se il neerlandese deciderà, come Pogacar, di puntare alle classiche canadesi o se resterà in Europa per raggiungere il 100% della forma verso l’appuntamento elvetico.