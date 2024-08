Ciclismo femminile, Kristen Faulkner sorprende tutte ed è la nuova campionessa olimpica

A sorpresa, Kristen Faulkner è la nuova campionessa olimpica della prova femminile di ciclismo su strada a Parigi. La trentunenne nata in Alaska, professionista solo dal 2020 e che ha iniziato ad andare in bicicletta soltanto al college, ottiene la vittoria di una vita arrivando da sola sotto la Torre Eiffel, beffando così Marianne Vos e Lotte Kopecky, rispettivamente seconda e terza, dopo degli ultimi dieci chilometri davvero da leggenda, in cui ne aveva semplicemente più di chiunque altra. Nona Elisa Longo Borghini, che ha perso le ruote delle migliori attorno ai 15 chilometri dal traguardo.

Il primo attacco è della rappresentante del Burkina Faso Awa Bamogo, che si fa vedere dalle telecamere. Il primo vero allungo è di Nora Jencusova (Slovacchia), Hannah Tserakh (Atleti Individuali Neutrali), Thi That Nguyen (Vietnam), Rotem Gafinovitz (Israele), Fariba Hashimi e Yulduz Hashimi (Afghanistan), che toccano anche i sei minuti di vantaggio, venendo progressivamente riprese prima dei -50 dal traguardo.

Iniziano vari attacchi, una delle più attive è l’azzurra Elena Cecchini, mentre rimangono attardate per una caduta Elise Chabbey e Chloe Dygert. Il gruppo si spacca sulla prima ascesa di Montmartre, con Lotte Kopecky che rimane attardata, ma la belga riesce, da sola, a riportarsi sulle migliori, che vedono protagoniste, oltre Elisa Longo Borghini, Liane Lippert (Germania), Marianne Vos (Olanda), Anna Henderson, Pfeiffer Georgi ed Elizabeth Deignan (Gran Bretagna), Kristen Faulkner (Stati Uniti d’America), Blanka Vas (Ungheria), Noemi Ruegg (Svizzera), Marta Lach (Polonia) e Mavi Garcia (Spagna).

Non c’è accordo nel gruppetto, Longo Borghini tenta di approfittarne ma arriva lo scatto in contropiede di Deignan, che poi si porta dietro Vos e Vas. La britannica poi si stacca, e la coppia composta dall’olandese e dall’ungherese raggiunge quasi 40 secondi di margine, mentre Longo Borghini alza bandiera bianca ai -14 dal traguardo. Sull’ultima ascesa di Montmartre inizia lo show di Faulkner: la statunitense scatta e si porta appresso Kopecky, che rimane a ruota e con cambi regolari le due si portano alle spalle della coppia di testa a meno di tre chilometri dal traguardo. Dopo il ricongiungimento, Faulkner scatta in contropiede, con le tre avversarie che si guardano in faccia: l’americana così va a vincere in solitaria, mentre dietro è volata per il podio, con Vos argento su Kopecky e Vas, beffata per mezzo tubolare.