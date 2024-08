Ciclismo, Blanka Vas vince la 5a tappa del Tour de France Femmes, Katarzyna Niewiadoma nuova maglia gialla

Entra sempre più nel vivo il Tour de France Femmes 2024. Oggi è andata in scena la quinta frazione, la Bastogne-Amnéville di 152.5 km che ha visto il successo di Blanka Vas, mentre cambia tutto al vertice della classifica generale. Demi Vollering infatti crolla e lascia la maglia gialla a Katarzyna Niewiadoma.

La frazione odierna della Grande Boucle al femminile è stata molto frastagliata con continui sali-scendi e pochi momenti per tirare il fiato. Il finale, inoltre, ha visto uno strappo che ha scombinato le carte in tavola. Il successo come detto è andato a Blanka Vas (Team SD Worx – Protime) con il tempo complessivo di 3:46:51, in volata sulla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), la tedesca Liane Lippert (Movistar Team) e la statunitense Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale).

Quinta posizione per la danese Emma Norsgaard (Movistar Team) a 8 secondi, sesta la olandese Lucinda Brand (Lidl – Trek) a 11 assieme alla francese Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team). Ottava la olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a 28 secondi, quindi nona la sua connazionale Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) con lo stesso tempo e la francese Évita Muzic (FDJ – SUEZ).

Al comando della classifica generale troviamo ora, dunque, la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) con un margine di vantaggio di 19 secondi sulla statunitense Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale), mentre è terza l’olandese Puck Pieterse (FDJ). Quarta posizione per la francese Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team), mentre è quinta la sua connazionale Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) a 56. Crolla in nona posizione l’ex maglia gialla, l’olandese Demi Vollering (Team SD Worx – Protime) a 1:19.