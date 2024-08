Chi sono i portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024: le carriere fenomenali di Ambra Sabatini e Luca Mazzone

Domani, mercoledì 28 agosto, a partire dalle ore 20.00 si terrà la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024. A Place de la Concorde sfileranno complessivamente 184 delegazioni tra cui quella italiana, che si presenta nella capitale francese per la 17ma edizione dei Giochi Paralimpici estivi con 141 atleti (70 uomini e 71 donne) impegnati in 17 discipline diverse.

Il Comitato Paralimpico Italiano, per la cerimonia inaugurale di domani sera, ha optato per un doppio portabandiera selezionando Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Quest’ultimo, dal 2000 al 2008, ha preso parte a tre Paralimpiadi consecutive da nuotatore conquistando due argenti a Sydney per poi cambiare sport nel 2011 cimentandosi nel ciclismo.

Con la handbike il 53enne nativo di Terlizzi è stato in grado di raggiungere traguardi straordinari, collezionando la bellezza di 6 podi totali tra Rio 2016 e Tokyo 2021. Nello specifico Mazzone ha ottenuto 2 ori (cronometro H2 e staffetta mista H1-5) e 1 argento (prova in linea H2) in Brasile, mentre in Giappone si è messo al collo 1 oro (staffetta mista H1-5) e 2 argenti (cronometro e prova in linea H2).

Meno esperienza per la 22enne toscana Sabatini, pronta a disputare la sua seconda Paralimpiade dopo il memorabile exploit di tre anni fa al debutto in quel di Tokyo con la medaglia d’oro ed il record del mondo (primato poi ulteriormente migliorato nelle stagioni successive) nella gara di atletica sui 100 metri nella categoria T63 precedendo all’arrivo le connazionali Martina Caironi e Monica Contraffatto.