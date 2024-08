Charlotte Kool vince la prima tappa del Tour de France, Elisa Balsamo terza in volata

Charlotte Kool ha vinto la prima tappa del Tour de France femminile, una frazione di 123 km completamente pianeggianti da Rotterdam a The Hague. La Grande Boucle è scattata dai Paesi Bassi e ha visto il successo di una beniamina di casa, che ha così anche indossato la maglia gialla di leader della classifica generale.

La portacolori del Team dsm-firmenich PostNL è riuscita ad avere la meglio in una volata serrata, precedendo la finlandese Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) e la nostra Elisa Balsamo (Lidl-Trek), reduce dall’avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024. A seguire l’altra finlandese Lotta Henttala e l’olandese Marianne Vos, fresca di medaglia d’argento conquistata ai Giochi.

Lorena Wiebes era la grande favorita di giornata, ma ha dovuto fare i conti con un problema meccanico nel finale della frazione e non è così riuscita a disputare lo sprint. Altre italiane piazzate: Barbara Guarischi 16ma, Martina Alzini 21ma, Rachele Barbieri 30ma. Domani è in programma la seconda di otto tappe: 68 km completamente pianeggianti da Dordrecht a Rotterdam, a precedere la cronometro individuale di mercoledì che dirà già cose importanti in ottica classifica generale.