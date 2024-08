Canottaggio, tutti i titoli della giornata alle Olimpiadi. I fratelli Sinkovic non deludono

Una giornata di soddisfazione per l’Italia del canottaggio che conquista l’argento nel doppio pesi leggeri con Stefano Oppo e Gabriel Soares. Una gara tirata, in cui gli irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan hanno dovuto tirare fino alla fine per avere ragione degli azzurri e della Grecia, protagonisti di un duello al fotofinish.

Sono invece le britanniche Emily Craig ed Imogen Grand a prendersi lo scettro di Federica Cessarini e Valentina Rodini. Le due inglesi partono bene e tengono testa a Romania e Grecia, rimaste sempre vicine ma mai con la forza di poter apporre un attacco alla leadership. Craig e Grant esultano così in 6’47”06.

Due senza maschile che vede esultare per la seconda volta in fila i fratelli croati Martin e Valent Sinkovic: gara affascinante, con i due balcanici partiti a marce basse per poi piano piano riemergere e beffare negli ultimi metri Gran Bretagna e Romania, che occupano rispettivamente il secondo ed il terzo gradino del podio.

Nella controparte femminile sorridono invece le olandesi Ymkje Clevering e Veronique Meester: gara dominata dal primo metro per loro, riuscendo così a tenere botta sui tentativi di Romania ed Australia.