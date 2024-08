Canoa slalom oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 4 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Secondo turno della fase ad eliminazione del kayak cross nelle acque di Vaires-sur-Merne. Ieri sono state effettuate le prime eliminazioni, sono rimasti in 32 sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Oggi rimarranno la metà, per scoprire dunque come saranno strutturati i quarti di finale.

Giovanni De Gennaro sarà impegnato nella quarta batteria dalle 15.30; nella sua gara ci sono due insidie da tenere conto, il britannico Adam Burgess ed il polacco Mateusz Polaczyk, oltre al senegalese Yves Bourhis. Di seguito le gare femminili, con Stefanie Horn che gareggerà con Antonie Galuskova, Elena Lilik e Klaudia Zwolinska. Marta Bertoncelli se la vedrà invece con Ricarda Funk, Luuka Jones e Chu-Han Chang.

Le gare olimpiche di canoa slalom si disputeranno da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 4 agosto

15.30 Kayak cross turno 2 uomini (Giovanni De Gennaro)

16.45 Kayak cross turno 2 donne (Stefanie Horn, Marta Bertoncelli)

PROGRAMMA CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.