Canoa slalom, Horn e Bertoncelli lontane dalle migliori posizioni nella batteria del kayak cross olimpico

Non brillano Stefanie Horn e Marta Bertoncelli nella prima batteria del kayak cross femminile alle Olimpiadi di Parigi. Nelle acque di Vairess-sur-Merne le due azzurre concludono lontano dalle migliori posizioni, con le acque francesi che risultano per loro ancora indigeste.

Horn ha un po’ troppi problemi soprattutto nel tratto finale, in cui perde parecchio crono rispetto alle migliori. Non conta molto il diciassettesimo posto, poiché sarà un vero e proprio ‘tutti contro tutti’, ma sin dall’inizio potrebbe trovarsi almeno una delle favorite in batteria.

Va anche peggio a Marta, scesa in acqua per terza assoluta senza riuscire a fare la differenza. Il kayak non è la sua vera imbarcazione, ma si poteva far meglio del ventottesimo posto complessivo con cui ha concluso la sua prova.

Miglior crono per la favorita Camille Prigent, che in 70.33 fa segnare il miglior tempo avanti a Jessica Fox, che vuole cercare una storica tripletta dopo i successi nel kayak e nella canoa slalom. Terza piazza per la britannica Mallory Franklin.