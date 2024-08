Canoa slalom, Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn eliminati ai quarti del kayak cross. Esultano Butcher e Noemie Fox

Non ci sono tracce d’Italia nei primi podi della storia olimpica di kayak cross a Parigi. Nelle acque di Vaires-sur-Merne sia Giovanni De Gennaro che Stefanie Horn vengono eliminati ai quarti di finale, rinunciando così in maniera precoce alla lotta per le medaglie.

Un destino similare per entrambi, che erano in lotta quantomeno per la seconda piazza nella loro batteria. La prima ad arrendersi è Stefanie, che al primo ostacolo viene toccata dalla francese Camille Prigent che le fa perdere secondi preziosi. In questo modo l’azzurra chiude ultima la propria prova, che vedrà poi esultare nella finale a quattro l’australiana Noemie Fox sull’altra transalpina Noemie Hug e sulla britannica Kimberley Woods: la famiglia Fox è dunque la regina della canoa slalom al femminile, dopo i due ori della sorella maggiore Jessica.

Non va meglio al fresco campione olimpico del kayak cross, che parte bene stazionando al secondo posto per metà gara ma facendosi beffare dal polacco Mateusz Polaczyk nel primo ostacolo rosso, perdendo così parecchio tempo e chiudendo anch’esso quarto. Magra consolazione il fatto che proprio dalla sua batteria esca il campione olimpico, il neozelandese Finn Butcher, capace di mettersi al collo l’oro avanti al britannico Joseph Clarke e al tedesco Noah Hegge.