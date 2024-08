Canoa slalom, Giovanni De Gennaro ai quarti di finale del kayak cross olimpico

Giovanni De Gennaro è ai quarti di finale del kayak cross olimpico. Nel bacino di Vaires-sur-Merne, il campione olimpico del kayak slalom è comodamente tra i migliori sedici della categoria dopo aver battuto nella propria batteria il britannico Adam Burgess, il polacco Mateusz Polaczyk ed il senegalese Yves Bourhis.

Proprio quest’ultimo è stato colui che ha provato ad infastidirlo nei primi momenti della gara, ma già dal rollio De Gennaro è riuscito a prendere poi il largo verso gli altri avversari, andando a vincere in maniera parecchio comoda con Polaczyk a fargli compagnia nei quarti di finale.

Un’ulteriore dimostrazione di come l’azzurro è in condizioni fisiche e mentali strepitose dopo aver conquistato il titolo olimpico nel K1. Giovanni arriva così all’ultima giornata di gare della canoa slalom, coltivando il sogno di una fantastica doppietta. Per lui ci sarà di nuovo il polacco Polaczyk, oltre al neozelandese Finn Butcher e allo sloveno Benjamin Savsek, da tenere sempre sott’occhio.