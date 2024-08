Calendario nuoto artistico oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 10 agosto, tv, streaming

Oggi, sabato 10 agosto, ultima giornata di gare per il nuoto artistico in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Spetterà alla routine del libero del doppio chiudere questa avventura a Cinque Cerchi. Una specialità nella quale, purtroppo, non vedremo in azione la coppia formata italiana da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero.

Lo stato di salute precario di Cerruti ha costretto la ligure a dare forfait e, considerata l’insostituibilità di Linda, non si è potuto rimediare alla sua assenza. Pertanto, il Bel Paese sarà spettatore di questa specialità. Doppio tecnico che ieri ha confermato quanto si era già notato nel corso della prova a squadre, ovvero la superiorità della Cina nelle routine.

Le due cinesi Wang, infatti, hanno incantato nel corso del loro esercizio, dando seguito a quanto è accaduto con i riscontri dei giorni passati. Scopriremo se le sorelle austriache Alexandri o altri doppi sapranno contrastare l’incidere della Cina in questa circostanza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 10 agosto

19.30 Duo libero routine

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.