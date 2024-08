Calendario basket femminile oggi, orari Olimpiadi 2024: programma partite 3 agosto, tv, streaming

Quinta giornata in arrivo per il torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e allo Stade Pierre Mauroy si chiude il Girone A, con una sfida da dentro e fuori e una fondamentale per la classifica aggregata.

Si inizia alle 11.00 con Porto Rico-Cina, un match tra due formazioni ancora a caccia della prima vittoria. E un successo sarebbe fondamentale per provare a entrare nella top 8 della classifica aggregata e cercare di strappare un pass per i quarti di finale. Alle 13.30, invece, sfida sulla carta più equilibrata tra la Spagna e la Serbia. Le serbe sono attualmente terze nella classifica aggregata e le spagnole quinte, entrambe però con due vittorie e zero sconfitte. Chi vince conquista il gruppo A e, soprattutto sarà sicuramente nella top 4 della classifica aggregata in vista degli accoppiamenti dei quarti.

CALENDARIO BASKET FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI



Sabato 3 agosto

Ore 11.00, Porto Rico-Cina (Girone A)

Ore 13.30, Spagna-Serbia (Girone A)

PROGRAMMA BASKET FEMMINILE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

