Calendario basket femminile oggi, orari Olimpiadi 2024: programma partite 1 agosto, tv, streaming

Prosegue il torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi tornano in campo i favoriti Stati Uniti, che affronteranno un Belgio che arriva dall’inattesa sconfitta contro la Germania. Le americane non dovrebbero avere problemi, mentre le belghe hanno come obiettivo quello di perdere con il minor divario possibile.

Sempre nel gruppo C il match tra Germania e Giappone è uno scontro diretto. Le tedesche con una vittoria si qualificherebbero per i quarti, mentre le nipponiche hanno bisogno di una vittoria prima di giocarsi la sfida decisiva all’ultima giornata con il Belgio.

Si gioca anche nel Gruppo B, quello con le padrone di casa della Francia. Le transalpine affronteranno la Nigeria nello scontro tra le prime in classifica e chi vince va ai quarti. Sfida importantissima tra Australia e Canada, con chi perde che rischia l’eliminazione.

Il torneo olimpico di basket femminile vedrà quattro partite giocarsi oggi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al femminile dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BASKET FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 1 Agosto

Ore 11:00 Giappone – Germania

Ore 13:30 Australia – Canada

Ore 17:15 Francia – Nigeria

Ore 21:00 Belgio – USA

PROGRAMMA BASKET FEMMINILE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.