Calendario atletica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 6 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 6 agosto proseguono le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si entra nel vivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben cinque titoli e ci sarà da divertirsi con lancio del martello maschile, salto in lungo maschile, 1500 metri maschile, 3000 siepi femminile, 200 metri femminile.

L’Italia si gioca la carta Mattia Furlani, che cercherà il colpaccio da medaglia nella finale di salto triplo. Ci proverà anche Sara Fantini nel lancio del martello, mentre Pietro Arese punterà al piazzamento di prestigio nella finale dei 1500 metri. In mattinata da non perdere Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo e le batterie dei 1500 metri con Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Sinta Vissa. In serata Luca Sito inseguirà l’ammissione alla finale dei 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di atletica previste oggi martedì 6 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Martedì 6 agosto

10.05 1500 metri femminile, batterie

10.20 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.50 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11.15 Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.20 400 metri femminile, ripescaggi

11.50 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12.00 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12.30 200 metri maschile, ripescaggi

19.35 400 metri maschile, semifinali

20.00 Lancio del martello femminile, finale

20.07 400 ostacoli femminile, semifinali

20.20 Salto in lungo maschile, finale

20.50 1500 metri maschile, finale

21.10 3000 siepi femminile, finale

21.40 200 metri femminile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI ATLETICA OLIMPIADI 2024

Martedì 6 agosto

10.05 1500 metri femminile, batterie: Cavalli, Del Buono, Vissa

11.15 Salto in lungo femminile, qualificazioni: Iapichino

11.20 400 metri femminile, ripescaggi: Mangione

12.30 200 metri maschile, ripescaggi: Pettorossi

19.35 400 metri maschile, semifinali: Sito

20.00 Lancio del martello femminile, finale: Fantini

20.07 400 ostacoli femminile, semifinali: Folorunso

20.20 Salto in lungo maschile, finale: Furlani

20.50 1500 metri maschile, finale: Arese

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.