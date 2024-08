Calendario atletica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 2 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 2 agosto proseguono le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le 20 km di marcia, inomincia il programma all’interno dello Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese: ampio spazio a turni preliminari, batterie e qualificazioni in vista di un fine settimana che si preannuncia scoppiettante e si assegnano le medaglie dei 10.000 metri maschili.

Saranno impegnati diciassette italiani. L’uomo più atteso è Leonardo Fabbri nelle qualificazioni del getto del peso: il Campione d’Europa e vice campione del mondo cerca un agevole passaggio del turno, ci proverà anche Zane Weir che sta cercando di recuperare da un problema fisico che gli ha rovinato gli ultimi mesi. Nadia Battocletti sarà chiamata a testare la gamba nelle batterie dei 5000 metri, la Campionessa d’Europa sarà affiancata da Federico Del Buono.

Da non perdere Zaynab Dosso, primatista italiana dei 100 metri che sarà impegnata nelle batterie. Spazio anche a Daisy Osakue nelle qualificazioni del disco, a Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach nel salto triplo, a Elena Bellò ed Eloisa Coiro sugli 800 metri, a Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva sui 1500 metri e alla 4×400 mista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di atletica previste oggi venerdì 2 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

10.05 Decathlon, 100 metri

10.10 Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.15 Salto in alto femminile, qualificazioni

10.35 100 metri femminile, turno preliminare

10.55 Decathlon, salto in lungo

11.05 1500 metri maschile, batterie

11.35 Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 100 metri femminile, batterie

12.15 Decathlon, getto del peso

18.00 Decathlon, salto in alto

18.10 5000 metri femminile, batterie

18.15 Salto triplo femminile, qualificazioni

18.55 Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo A)

19.10 4X400 mista, batterie

19.45 800 metri femminile, batterie

20.10 Getto del peso maschile, qualificazioni

20.20 Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo B)

20.50 Decathlon, 400 metri

21.20 10.000 metri maschile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI ATLETICA OLIMPIADI 2024

11.05 1500 metri maschile, batterie: Arese, Meslek, F. Riva

11.50 100 metri femminile, batterie: Dosso

18.10 5000 metri femminile, batterie: Battocletti, Del Buono

18.15 Salto triplo femminile, qualificazioni: Cestonaro, Derkach

18.55 Lancio del disco femminile, qualificazioni: Osakue

19.10 4×400 mista, batterie: Italia (Sito, Polinari, Scotti, Mangione)

19.45 800 metri femminile, batterie: Bellò, Coiro

20.10 Getto del peso maschile, qualificazioni: Fabbri, Weir

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.