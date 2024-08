Calcio: Spagna campione. Francia al tappeto alle Olimpiadi 5-3 in una partita epica

L’oro del calcio maschile, alle Olimpiadi di Parigi 2024, va alla Spagna. Le “Furie Rosse”, al termine di una partita che farà storia, hanno superato 3-5 ai supplementari i padroni di casa della Francia prendendosi un nuovo trionfo nel calcio dopo gli Europei della nazionale seniores di qualche settimana fa a Berlino.

La partita si apre con un primo tempo subito ricchissimo di gol ed emozioni. Ad aprire le marcature dopo 11 minuti è Millot per i padroni di casa che vanno sull’1-0. La replica degli spagnoli, dal 18′ al 28′ è clamorosa: reti, in serie, di Lopez, per l’1-1 e l’1-2 e poi di Baena, per l’1-3. E’ un cazzotto fortissimo sulle ambizioni dei transalpini, che vanno al riposo in svantaggio di due reti.

Nella ripresa pero gli uomini di Henry reagiscono. La Spagna non riesce a chiudere i conti, prima subendo il 2-3 di Akliouche al 79′, e poi a tempo scaduto, in pieno recupero, con revisione VAR, poi il 3-3 di Mateta, che dal dischetto non sbaglia mandando la gara ai supplementari; anche perché a tempo scaduto Turrientes scaglia una conclusione potentissima che incoccia sulla traversa della Francia prima di finire fuori.

Extra time. La Francia arremba, la Spagna si chiude, gestisce il pallone e poi riparte venendo guidata dal talento di Camello che, con un pallonetto chirurgico al 102′ trova il gol del 3-4 che fa esplodere i pochi tifosi iberici presenti allo stadio. Tutto da rifare per la Francia, che nel secondo tempo supplementare ci prova in tutti i modi sbilanciandosi fino all’ultimo minuto. L’assalto però non porta al punto del pari, anzi: i Bleus si scoprono e Cammello li infila ancora. E’ il gol del 3-5: la Spagna si prende l’oro olimpico facendo piangere il Parco dei Principi.