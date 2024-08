Calcio femminile, Stati Uniti a segno contro la Germania nei supplementari e in Finale per l’oro olimpico

Calato il sipario sulla prima semifinale del torneo olimpico di calcio femminile tra Stati Uniti e Germania. Una grande Classica del “Pallone in Rosa”, di scena allo Stade de Lyon, ha confermato quanto si potesse pensare alla vigilia, ovvero grande equilibrio. Si sono confrontate due compagini che hanno nelle proprie caratteristiche peculiari la fisicità e la verticalità nel proprio gioco.

Una sfida di grande intensità in cui la compagine allenata da Emma Hayes ha cercato di fare molto più possesso di palla, affidandosi a un 4-2-3-1 con Smith perno centrale, assistita da Rodman, Lavelle e Swanson. Le tedesche sono state disposte da Horst Hrubesch con un classico 4-4-2: Buhl e Anyomi di punta, con Rauch e Lohmann a svolgere un ruolo importante sulle fasce laterali.

Nei tempi regolamentari le occasioni si sono susseguite da una parte e dall’altra con Naeher e Berger costrette a intervenire e a fare particolare attenzione. USA, come detto, più manovrieri, ricercando una costruzione del gioco ad aggirare una difesa tedesca ben disposta, mentre teutoniche più improntate sulla verticalizzazione e le giocate in ripartenza.

Alla fine, la maggior pressione esercitata dalle calciatrici degli States è stata premiata nei supplementari, trovando la via della rete con Sophia Smith, innescata da Mallory Swanson al 95′. Per gli States, quindi, medaglia sicura in attesa di capire il colore (oro o argento) contro la vincente della sfida dalle 21.00 tra le campionesse del mondo della Spagna e il Brasile.