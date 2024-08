Calcio, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari semifinali 5 agosto, tv, streaming

Tempo di semifinali per il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Siamo quasi in dirittura d’arrivo per sapere chi succederà al Brasile, vincitore tre anni fa in Giappone; due sfide che metteranno di fronte Europa ed Africa, con le due selezioni del Vecchio Continente che non appaiono favorite a priori.

Alle 18.00 il calcio di inizio della sfida tra Marocco e Spagna a Marsiglia. Dopo aver chiuso in testa il gruppo B, Hakimi e compagni hanno strapazzato gli Stati Uniti e ora hanno di fronte gli iberici, anche loro protagonisti di un quarto di finale abbastanza semplice con il Giappone. Alle 21.00 i padroni di casa della Francia, che hanno avuto la meglio sull’Argentina in una finale anticipata, se la vedranno con la sorpresa Egitto, capace di far fuori ai rigori il Paraguay.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo della fase decisiva del torneo di calcio sotto i Cinque Cerchi con le date, il programma, gli orari e come seguire i match in tv o streaming.

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

18.00 Marocco-Spagna – semifinale uomini

21.00 Francia-Egitto – semifinale uomini

PROGRAMMA CALCIO PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.