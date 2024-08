Brasile-Spagna, orario semifinale calcio femminile Olimpiadi 2024: programma, tv, streaming

Il penultimo scoglio prima dell’ultimo atto. Oggi, martedì 6 agosto, si gioca alle 21:00 Brasile-Spagna, seconda semifinale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una sfida che promette uno spettacolo pirotecnico. La Nazionale verdeoro ha infatti battuto ai quarti di finale le padrone di casa della Francia, passando per 0-1 con una rete messa a referto da Gabi Portilho. La Spagna ha invece eliminato la Colombia soltanto ai rigori, dopo aver terminato il tempo regolamentare per 2-2 trovando il pareggio all’ultimo istante disponibile con la rete di Paredes.

Le furie rosse, debuttanti nella rassegna a cinque cerchi, non hanno ovviamente mai raggiunto una finale olimpica. I precedenti invece per le brasiliane sono molto datati, considerati i due ori sfumati sia ad Atene 2004 che a Pechino 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming di Brasile-Spagna, semifinale valevole per il torneo femminile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI OGGI

Martedì 6 agosto

Ore 21:00 Brasile-Spagna

