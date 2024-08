Basket, super semifinale tra Germania e Francia. La Serbia prova il miracolo contro gli USA

Il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 entra nella fase caldissima, quella delle semifinali. Saranno due partite che si sono già disputate nella prima fase, visto che in programma ci sono alle 17.00 Francia-Germania e poi alle 21.00 Stati Uniti-Serbia.

Grandissima attesa per i padroni di casa che sognano di raggiungere un’altra finale con una squadra dopo quella conquistata ieri nel volley. La squadra di Collet si è ritrovata proprio nel momento decisivo, con una prestazione scintillante contro il Canada nei quarti di finale. Decisivi gli uomini di “Eurolega” Isaia Cordinier e Guerschon Yabusele, con Evan Fournier che ha messo poi i canestri decisivi nel finale.

Dall’altra parte ci sarà una Germania che continua sulla scia del Mondiale vinto. La squadra tedesca ha sofferto nei primi due quarti con la Grecia, ma poi ne è uscita da formazione ormai solida e di grandissimo livello. Franz Wagner è il faro offensivo, poi il solito Dennis Schroeder ci ha messo lo zampino, ma coach Gordon Herbert è riuscito ormai a costruire un collettivo fenomenale.

La Germania parte probabilmente con i favori del pronostico, visto che ha vinto lo scontro diretto di pochi giorni fa per 85-71 in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. La Francia, però, può sfruttare il fattore campo e soprattutto la vittoria con il Canada sembra aver rilanciato i transalpini, che cercano la seconda finale olimpica consecutiva dopo quella a Tokyo.

Una finale che hanno ovviamente come obiettivo gli Stati Uniti. Team USA finora ha passeggiato nella sua Olimpiade e anche questa sera il copione contro la Serbia sembra essere già scritto. La squadra di Kerr ha segnato sempre oltre 100 punti, arrivando addirittura a quota 122 contro il Brasile nei quarti, con i verdeoro totalmente dominati da Lebron e compagni.

L’avversaria degli Stati Uniti in semifinale sarà la Serbia di Nikola Jokic. La stella dei Denver Nuggets ha guidato la sua nazionale alla vittoria contro l’Australia al supplementare. Chiaramente la Serbia si appoggerà totalmente a Jokic, ma avrà bisogno di una prestazione fenomenale di tutto il collettivo per avere la meglio della corazzata americana.

Una sfida che sembra già scritta in partenza, viste le due precedenti giocate nel giro di pochi giorni. Prima in amichevole un perentorio 105-79 e poi all’esordio olimpico un altro eloquente 110-84. Non c’è stata davvero partita con gli USA che si sono dimostrati di un’altra categoria.