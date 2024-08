Basket, il Brasile conquista il primo successo alle Olimpiadi: Giappone ko 102-84

Il Brasile si sblocca, ma rischia comunque di essere troppo tardi. I verdeoro conquistano la prima vittoria nel torneo olimpico di pallacanestro battendo per 102-84 il Giappone, che ha dato tutto e anche di più per provare a contenere gli avversari come già aveva fatto vedere contro i padroni di casa della Francia.

Sudamericani che, con questa vittoria frutto di un irreale 17/28 da tre punti, hanno delle residue speranze di poter essere ripescati come due delle migliori terze ai quarti di finale mentre gli asiatici, senza la stella Rui Hachimura, salutano il torneo a cinque cerchi. Miglior realizzatore Bruno Caboclo con 33 punti e 17 rimbalzi, dall’altra parte brillano Josh Hawkinson (26+10) e Yuki Kawamura (21).

Il Giappone prova a partire forte, con un 7-2 di parziale nei primi due minuti, ma i verdeoro rispondono con un controbreak di 0-10 con cinque punti di Caboclo. Il giocatore lo scorso anno accostato a Venezia fa onde e aumenta il margine che tocca anche il +10, prima della tripla di Meindl che chiude la prima frazione. Brasile che nella seconda frazione prova ad allungare, toccando anche il +14 con il tiro da tre di Benite, il Giappone risponde ma la tripla nel finale di Meindl manda tutti negli spogliatoi sul 44-55.

Ma il Giappone non si arrende, nemmeno quando si trova sotto di 16 punti al 24′, ma Hawkinson suona la carica con sette punti in fila, Kawamura e Watanabe seguono l’esempio e con un parziale di 12-0 in tre minuti c’è ancora partita. Gli asiatici reggono fino al 33, quando la tripla di Baba firma l’80-82, ma le energie vengono al lumicino: Benite e Caboclo spingono di nuovo avanti il Brasile, poi è Huertas con cinque punti in fila a scrivere virtualmente la parola fine alla contesa al 37′, con il Giappone che non ha più la forza di trovare il canestro