Basket: definiti i quarti di finale alle Olimpiadi. USA e Francia dalle opposte parti di tabellone

Sono stati definiti i quarti di finale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tutto, in pratica, immediatamente dopo la fine della fase a gironi che ha visto uscire da quarte Spagna, Giappone e Porto Rico e da peggior terza il Sud Sudan, la squadra più osservata e probabilmente amata tra tutte le 12 al via.

Questo il tabellone che comincerà, con l’eliminazione diretta, da martedì 6 agosto:

Germania-Grecia

Francia-Canada

Serbia-Australia

Brasile-USA

Si effettuerà il trasferimento dallo Stade Pierre Mauroy di Lilla, che ormai col basket ha un legame profondo che dura da un decennio abbondante, all’Accor Arena di Bercy (che in questo caso sarà solo Bercy Arena, non potendo comparire il nome della catena alberghiera che fa da sponsor).

Per la Francia subito uno scontro difficile, anche se non poteva esserci alcuno scontro facile per i transalpini soprattutto visti i (grossi) problemi che si sono visti a Lilla. Il Canada, infatti, ha intenzione di sfruttare le sue stelle per lanciare la rincorsa alla finale, solo che in mezzo può esserci l’ostacolo della Germania Campione del Mondo in carica e destinata a vendere carissima la pella.

Nella parte bassa sarà bellissimo lo scontro Serbia-Australia, due basket totalmente diversi e forse l’ultimo grande tentativo di Svetislav Pesic di far risuonare il nome che tanto è stato ben noto a tutt’Europa per quarant’anni. Team USA non avrà una passeggiata verso la finale, perché se il Brasile non creerà problemi, da lì in avanti il fattore chiave sarà l’attenzione. Anche per le superstar. Definiti anche gli orari del già citato 6 agosto: alle 11:00 Germania-Grecia, alle 14:30 Serbia-Australia, alle 18:00 Francia-Canada, alle 21:30 Brasile-USA.